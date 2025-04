Staré divadlo Karola Spišáka vyzýva k zapojeniu sa do projektu

Nitra 28. apríla (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre v spolupráci s občianskym združením Tanc.oz pripravuje umelecký projekt s názvom Dýchať krokmi. Ako informovalo, site-specific dielo je súčasťou podujatia Nitriansky Montmartre, ktoré sa bude pred divadlom konať 29. júna.



SDKS pozýva verejnosť, aby sa zúčastnila na tvorbe projektu Dýchať krokmi. „Ulica, ktorá by mohla dýchať nie je len festival. Je to výzva. Je to manifest. Je to šanca pre každého z nás vytvoriť z ulice 7. pešieho pluku v Nitre bezpečný priestor pre deti, nie pre autá,“ priblížili organizátori.



Divadlo už na svojej webovej stránke zverejnilo formulár, cez ktorý sa záujemcovia môžu do projektu prihlásiť. „Hľadáme ľudí všetkých skúseností a povolaní. Deti, dospelých, mladých aj seniorov. Tých, ktorí už tvoria, aj tých, ktorí len cítia, že by mohli tvoriť. Tých, ktorým záleží na tom, ako vyzerá mesto, v ktorom žijú,“ konštatuje sa vo výzve.



Úvodné stretnutie všetkých účastníkov sa uskutoční 25. mája o 10.00 h v priestoroch divadla. „Skúšky budú prebiehať od 16. do 28. júna pod vedením výnimočných tvorcov Lucie Bielikovej a Radoslava Piovarčiho,“ doplnili organizátori.