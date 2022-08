Staré divadlo Karola Spišiaka zostáva v Močenku

Nitra 19. augusta (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre sa do polovice augusta nevrátilo do svojich priestorov a jeho rekonštrukcia naďalej pokračuje. Riaditeľ divadla Martin Kusenda v júni tohto roka avizoval, že v prípade neukončenia rekonštrukcie do 15. augusta podá podnet na príslušné orgány vo veci prešetrenia postupov pri realizácii diela. "Najvyšší kontrolný úrad vraj v tomto nie je ten správny adresát. Preto som požiadal príslušný odbor Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) o oficiálne stanovisko k dĺžke rekonštrukcie," informoval Kusenda.



Rekonštrukcia divadla sa začala v decembri 2019 a mala trvať rok. Termín jej ukončenia sa posúval pre pandemické opatrenia, ale aj povinnú byrokraciu, skonštatoval Kusenda. V júni tohto roka Kusenda písomne vyzval objednávateľa rekonštrukčných prác NSK, aby zabezpečil návrat divadla do pôvodných priestorov do 15. augusta. Zároveň avizoval, že v opačnom prípade dá podnet na kontrolné orgány. "Evidentne sa podcenila rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v kombinácii s divadlom," povedal Kusenda. Podľa jeho vyjadrenia divadlo do procesu nemôže nijako zasiahnuť a on ako riaditeľ nemá žiadnu právomoc oficiálne ovplyvňovať celý proces.



Začiatkom apríla 2020 sa divadlo presťahovalo do náhradných priestorov, ktoré našlo v Kultúrnom dome v Močenku. Administratíva divadla sa sťahovala do priestorov bývalej zubnej ambulancie odbornej školy na Cabajskej ulici, kompletné dekorácie divadla sú umiestnené v Kráľovej nad Váhom. Riaditeľ pripomína, že všetky náklady na sťahovanie a prenájmy znáša divadlo, zvýšené náklady na dochádzanie do práce si herci hradia z vlastných zdrojov.



Podľa hovorkyne predsedu NSK Oľgy Prekopovej boli rekonštrukčné práce niekoľkokrát prerušené z dôvodu rešpektovania všetkých protipandemických opatrení. "Zhotoviteľ riešil okrem iného aj požiadavky krajského pamiatkového úradu, ktorý sa vyjadroval k všetkým pamiatkovo chráneným prvkom nachádzajúcim sa v budove divadla ako národnej kultúrnej pamiatky," povedala.



Celková cena stavebných prác bola vysúťažená v procese verejného obstarávania vo výške 1.147.145 eur s DPH. Finančné prostriedky určené na realizáciu stavby boli v procese realizácie zvýšené o 9,7 percenta, čo predstavuje sumu 111.000 eur. "Keďže ide o komplikovanú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky, prišlo v procese realizácie k úprave projektu a nutnosti vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte a projektovej dokumentácii," zdôvodnila zvýšenie rozpočtu Prekopová.