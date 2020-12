Staré Mesto bude budúci rok hospodáriť s viac ako 27,7 mil. eur

Bratislava 15. decembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 27,7 milióna eur. Rozhodli o tom v utorok poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MZ), keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2021.



"Mám veľkú radosť, že sa našiel konsenzus. Rozpočet bol svedomite pripravovaný odborníkmi v oblasti ekonómie. Priority rozpočtu sú plne v súlade so Staromestským programom. Postupujeme systematicky a konštruktívne," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



V rámci rozpočtu je silne podporená najmä oblasť školstva, kde sa v rámci kapitálových výdavkov počíta s investíciami najmä do rozšírenia kapacít škôl. Pôjde však aj o investície do obnovy školských zariadení, v niektorých prípadoch do riešenia havarijného stavu. Nosným projektom by mala byť nadstavba základnej školy na Dubovej ulici. Financie sú tiež alokované do oblasti životného prostredia či ciest.



"Ďalšia oblasť, ktorá má dlhodobo podporu a sme na ňu hrdí a má špeciálnu pozornosť, je oblasť kultúry. V roku 2020 našla v Starom Meste podporu a rovnako budeme aj v roku 2021 hľadať cesty, ako podporiť kultúru aj z externých zdrojov," prisľúbila Aufrichtová. Podpora práve v oblasti kultúry sa však nepozdávala niektorým poslancom, najmä z Tímu Vallo, ktorí žiadali presuny v rámci rozpočtových kapitol. "Bez kultúry nie sme, bez kultúry neprežijeme. Kultúra je dôležitá," zdôraznila poslankyňa Dana Kleinert. Návrh rozpočtu prešiel nakoniec bez zmien, podľa poslankyne Viery Satinskej nemožno robiť výrazné zmeny na úkor "vitálnych funkcií" mestskej časti.



V súvislosti s rozpočtom sa podľa prednostu miestneho úradu Martina Mlýneka bude dôraz klásť najmä na jeho príjmovú stránku. "Vzhľadom na to, že ekonomická situácia je stále nestabilná a síce sú pozitívne očakávania, musíme si veľmi dôkladne strážiť príjmovú stránku, aby nám výdavková následne neuletela. A aby mestská časť nevyčerpala svoj rezervný fond, alebo iné fondy, ktoré môže čerpať," skonštatoval pre TASR Mlýnek. Snahou bude disciplinovaný prístup k výdavkom a kontrola príjmov.



Podotkol, že mestská časť nemala ambíciu zastavovať rozbehnuté akcie a v rozpočte našla spôsob, ako financovať tie, ktoré by sa mali dať realizovať v najbližších dvoch rokoch. Ak sa príjmová rozpočtová stránka závažným spôsobom nezhorší, mohla by sa podariť väčšia časť projektov, prípadne všetky.



Na margo dosahov koronakrízy poukázal prednosta na to, že sa týka najmä príjmovej stránky, predovšetkým dane z využívania verejného priestranstva. Mestská časť podľa neho zaznamenala v tejto oblasti "výrazné prepady". Týka sa to podnikateľov v gastropriemysle a externého sedenia. Mestská časť v tejto súvislosti dočasne znížila daň aj na prvý polrok budúceho roka, vyjsť v ústrety je pripravená aj navrhnutím splátkových kalendárov.