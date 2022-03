Bratislava 29. marca (TASR) – Bratislavské Staré Mesto bude kompenzovať nemožnosť využiť parkovaciu nálepku vydanú mestskou časťou v rámci miestneho rezidentského systému. O príspevok môžu požiadať rezidenti, pre ktorých sa táto nálepka stane bezpredmetnou po tom, ako sa niektoré ulice zapoja do Bratislavského parkovacieho systému (PAAS). Týka sa to rozšírenia systému o zónu Hlavná stanica – Blumentál, ktoré je naplánované 21. apríla. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci.



Podmienkou využívania parkovacích miest je parkovacia karta, respektíve nálepka mestskej časti, ktorá je vydaná rezidentovi za manipulačný poplatok 39 eur na jedno auto. Na zaradenie niektorých miestnych komunikácií do nového celomestského systému však nebude možné využiť parkovacie nálepky počas celej doby, na ktorú boli vydané. Samospráva predpokladá, že náklady na vyplatenie príspevku budú maximálne 33.000 eur.



"Uvedenú výšku považujeme za maximálnu jednak z dôvodu, že nie každý rezident požiada o poskytnutie príspevku a parkovaciu nálepku si ponechá na účel jej využitia na cestách so systémom rezidentského parkovania nezaradených v zóne," konštatuje mestská časť v dôvodovej správe materiálu. Schválené zásady poskytnutia príspevku definujú oprávnených žiadateľov, podmienky poskytnutia príspevku či jeho výšku. Jeho súčasťou je tiež formulár, prostredníctvom ktorého je možné o príspevok požiadať.



V Novom Meste napríklad v súvislosti s PAAS schválili vlani miestni poslanci, že mestská časť vráti držiteľom rezidentských a abonentských parkovacích kariet zo zóny Tehelné pole časť poplatku za ich vydanie. Týkalo sa to alikvotnej sumy, ktorá zodpovedala obdobiu od 1. októbra 2021 do uplynutia ročnej platnosti parkovacej karty. Zóna Tehelné pole je lokalitou, v ktorej prestal v októbri minulého roka formálne platiť pilotný projekt regulovaného parkovania a v januári 2022 začali platiť pravidlá mestskej parkovacej politiky.



Zásady poskytovania príspevku na poplatok za rezidentskú parkovaciu kartu boli koncom minulého roka na návrh poslanca Jozefa Vydru predmetom rokovania aj miestneho zastupiteľstva v Petržalke. Návrh umožňoval rezidentom, ktorí sa zaregistrujú v rámci PAAS a kúpia si túto parkovaciu kartu, požiadať mestskú časť o vrátenie 50 percent z ceny karty. Malo ísť o ústretový krok pre tých, ktorí si musia zvyknúť na nové pravidlá. V poslaneckom zbore však materiál dostatočnú podporu nenašiel. V rámci Petržalky je do systému PAAS zaradená lokalita Dvory 4.