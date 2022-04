Staré Mesto bude o parkovacom systéme PAAS rokovať koncom apríla

Bratislava 17. apríla (TASR) – Celomestskou parkovacou politikou v bratislavskom Starom Meste by sa mali miestni poslanci zaoberať na mimoriadnom rokovaní. Naplánované je na koniec apríla. Pre TASR to uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove. O projekte organizácie dopravy v zóne Hlavná stanica – Blumentál mali hovoriť už na marcovom zastupiteľstve, do rokovania ho však vtedy pre výhrady nezaradili.



"Pripravujeme zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva v 17. týždni," povedal Števove.



Rokovaniu poslaneckého zboru predchádzalo zasadnutie gesčnej dopravnej komisie, ktorá je poradným orgánom zastupiteľstva. Uznesenie však komisia neprijala, čo pre TASR potvrdil jej predseda Ivan Bútora. Napriek tomu sa tým zastupiteľstvo bude zaoberať, vplyv na jeho rokovanie to nemá. Podľa poslanca sa však týka len oboznámenia sa s projektom organizácie dopravy, ktoré si poslanci vyžiadali, nie zapojenia zóny. Zapojenie zóny schválilo mestské zastupiteľstvo už vlani v júni.



Na otázku, či majú poslanci v rámci projektu organizácie dopravy v zóne dočasného parkovania nejaké zásadné problémy, odpovedal Bútora záporne. "Vnímam to skôr ako politickú otázku. Komisia dopravy sa tejto téme opakovane venovala," povedal.



K projektu sa podľa neho uskutočnilo viacero participatívnych i pracovných stretnutí. Niektoré zo vznesených pripomienok boli akceptované, niektoré sa dajú prehodnotiť po spustení systému. Zapojiť do zóny plánuje mesto aj Radlinského ulicu, zmluvu s parkovacou spoločnosťou BPS Park považuje za neplatnú. Od roku 2020 prebieha súdny spor, kde prvostupňový súd pred pár dňami podľa poslanca zamietol neodkladné opatrenie navrhnuté spoločnosťou.



PAAS sa mal pôvodne o staromestskú zónu Hlavná stanica – Blumentál rozšíriť koncom apríla. Hlavné mesto však po dohode s mestskou časťou presunulo spustenie regulácie parkovania až na 25. mája. Samospráva to odôvodnila zložitejšou prípravou projektu. Posunula tiež platnosť zakúpených parkovacích kariet.



Do tohto termínu by mali byť vyznačené nové parkovacie miesta či pásy, ako aj ďalšie súvisiace dopravné značenie. "Na miestnych cestách v správe mestskej časti sa ešte nezačalo," doplnil Števove. Magistrát už s vyznačovaním začal, čo potvrdila hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Značenie sa týka napríklad Krížnej ulice, realizované bolo už parkovisko na Karadžičovej či Banskobystrickej ulici. Po sviatkoch by malo prísť na rad Odborárske a Americké námestie.