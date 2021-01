Staré Mesto bude pokračovať v skríningu, ale v menšej miere

Bratislava 28. januára (TASR) – Napriek tomu, že Bratislava je zaradená medzi zelené okresy, mestská časť Staré Mesto bude najbližší víkend pokračovať v skríningovom testovaní na COVID-19, avšak v menšej miere. Otvoriť by mala predbežne päť odberných miest, pričom na troch z nich bude opäť fungovať rezervačný systém. V prípade potreby je samospráva pripravená na navýšenie ich počtu. Na štvrtkovom brífingu o tom informovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Cieľom je poskytnúť obyvateľom možnosť nechať sa aj naďalej testovať, aby poznali svoj zdravotný stav, ale zároveň chce mestská časť poznať reálny stav a potvrdiť pozitívne čísla z posledného skríningového testovania. Dôvod je však podľa starostky ešte jeden. "Staré Mesto ako samostatný okres malo veľmi dobré výsledky a klesajúci trend. Avšak sme obkolesení okresmi, kde je trend opačný a v niektorých prípadoch až alarmujúci," skonštatovala Aufrichtová. Obdobne je to aj v prípade hlavného mesta ako celku, ktoré je obkolesené okresmi v červenej zóne.



Zistiť reálny stav je podľa samosprávy lepšie kontinuálnym testovaním ako jednorazovo celoplošným testovaním, ktoré so sebou prináša aj zdravotné riziká. Okrem toho podľa prednostu miestneho úradu Martina Mlýneka predstavuje aj enormnú záťaž pre samosprávy. "Aj z toho prvého kola minulý rok, aj zo skríningového testovania vyplynulo, že je to pre samosprávu stresujúce. Kontinuálne testovanie s dostatočným počtom odberných miest je ďaleko efektívnejšie a dáva aj lepšie dáta ako jednorazové akcie," poznamenal Mlýnek. Jednorazové akcie pritom podľa mestskej časti navodzujú medzi mnohými falošný pocit istoty a počet vykonaných antigénových testov na istú dobu klesne.



Počas víkendu by mali v Starom Meste fungovať tri odberné miesta s rezervačným systémom, ktorý bude dostupný napríklad na webovej stránke mestskej časti. Takéto odberné miesta majú byť na Námestí Slobody, na Mýtnej ulici a v priestoroch budovy kaviarne Propeller. Mestská časť je však pripravená aj na navýšenie ich počtu, ak si to situácia vyžiada. Obyvatelia sa však budú môcť otestovať aj bez online registrácie, napríklad v mobilnom odbernom mieste na Gaštanovej ulici.



Bratislavský magistrát i iné mestské časti už avizovali, že kto bude mať záujem, bude sa môcť v Bratislave dať otestovať aj v nasledujúce dni. Cez víkend chystajú otvorenie viacerých odberných miest. "Na víkend chceme v spolupráci s mestskými časťami pripraviť niekoľko odberových miest, aby sa v nich mohol otestovať každý, kto chce alebo potrebuje," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.