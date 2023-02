Staré Mesto bude tento rok hospodáriť s viac ako 33 mil. eur

Bratislava 7. februára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto bude v tomto roku hospodáriť so sumou viac ako 33 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2023. Mestská časť týmto krokom zároveň vystupuje z rozpočtového provizória.



"Rozpočet je čiastočne rozvojový, ale rozpočtová realita sa ukáže v priebehu roka. Aspoň kapitálový rozpočet sme sa snažili držať v nejakej rozvojovej forme, ale uvidíme, ako to na konci dňa dopadne," povedal pre TASR prednosta staromestského miestneho úradu Tomáš Malec.



Schválený návrh rozpočtu podľa prednostu čiastočne zohľadňuje nárast energií. Poskytovatelia elektriny, tepla či plynu postupne posielajú sumy, ktoré sa podľa neho rapídne zvýšili. Keďže zvýšenie cien nebolo zatiaľ rozpočtované v plnej sume, mestskú časť čakajú v priebehu roka rozpočtové zmeny. Čo sa bežných výdavkov týka, rozpočet je vyskladaný tak, aby úrad dokázal fungovať.



"Dôležitá informácia, ktorá nám chýba, aby sme mali čo najreálnejšie čísla, je to, že stále nie je schválený mestský rozpočet. Máme odhady, ktoré sa blížia realite, ale potvrdenie závisí od mestského rozpočtu. Až potom uvidíme skutočné príjmy," zdôraznil Malec.



Napriek náročnej situácii, v ktorej sa mnohé samosprávy nachádzajú, či už čo sa týka energokrízy, inflácie i štátnych opatrení, sa mestská časť snažila kapitálový rozpočet držať aspoň čiastočne v rozvojovej forme. "Robili sme všetko pre to, aby to ľudia zatiaľ nepocítili, ale uvidíme v priebehu roka," poznamenal na margo "škrtov". Projekty, ktoré sú viazané na externé financovanie, ktoré sú rozbehnuté alebo majú sa sebou povoľovací proces, by chcela samospráva posunúť do realizácie či kolaudácie.



Prioritou samosprávy sú investície a cielené rekonštrukcie v oblasti školstva, rozvoj a udržanie kvalitných sociálnych služieb ako aj dôstojný verejný priestor v staromestských kultúrnych centrách. Značné finančné prostriedky, 1,6 milióna eur, sú vyčlenené na opravy a rekonštrukcie bytových a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti.



Kapitálové výdavky v oblasti vzdelávania, vo výške viac ako milión eur, pokrývajú investičné aktivity aj finančnú spoluúčasť na projekte nadstavby Základnej školy Dubová, rekonštrukciu havarijného stavu a zateplenie podkrovia a fasády na základnej škole Grösslingová a dokončenie rekonštrukčných prác v Materskej škole Šulekova. Alokované má aj financie na detské ihriská, pričom spravuje 16 verejných ihrísk a 13 školských areálov škôlok. Ich údržba, prevádzka a kontrola ich bezpečnosti bude Staré Mesto stáť 160.000 eur.



Miestne zastupiteľstvo zároveň zobralo na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025, tie sú však len orientačné, nie záväzné.