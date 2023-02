Staré Mesto by malo hospodáriť s vyše 33 mil. eur, predkladá návrh

Bratislava 2. februára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto by malo v tomto roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 33 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý predkladá miestny úrad na najbližšie rokovanie staromestských poslancov. Zastupiteľstvo by sa ním malo zaoberať 7. februára. Staré Mesto je, podobne ako viaceré samosprávy, v súčasnosti v rozpočtovom provizóriu.



Príjmová časť rozpočtu podľa miestneho úradu zahŕňa iba tie príjmy mestskej časti, ktoré sa očakávajú s vysokou mierou určitosti. Pri ich predikovaní sa pritom vychádzalo zo skutočného plnenia v roku 2022. Týka sa to aj dotácií. Výdavky sú navrhnuté tak, aby samospráva v nevyhnutnom rozsahu zabezpečila svoje základné funkcie.



"Je možné konštatovať, že výdavky sú z opatrnosti rozpočtované na úrovni roku 2022 z dôvodu negatívnych vplyvov vládou prijímaných opatrení, energetickou a inflačnou krízou," uvádza sa v predkladanom materiáli s tým, že v nestabilných podmienkach je len ťažko predikovať vývoj bežných výdavkov na rok 2023.



Mestská časť zároveň konštatuje, že v porovnaní s uplynulým rokom sa vo zvýšení výdavkov na energie odzrkadlil aj očakávaný nárast cien energií. A to napriek skutočnosti, že zmluvy s dodávateľmi elektrickej energie má mestská časť uzatvorené do 31. decembra a s dodávateľmi plynu do 31. júla. Medzi ďalšie riziká rozpočtu radí aj valorizáciu platov zamestnancov, infláciu či pokračujúci vojnový konflikt na Ukrajine.



"Vzhľadom na prebiehajúce neustále zmeny v rozhodovaní v štátnej správe je vysoká miera neistoty pri tvorbe rozpočtu," poznamenáva samospráva. Na schválenie v rámci návrhu rozpočtu predkladá zároveň aj investície do výšky viac ako 3,6 milióna eur. Tieto sú kryté prostriedkami mimorozpočtových fondov.



Miestny úrad zároveň predkladá aj návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025, ktoré sú však len orientačné, nie záväzné.