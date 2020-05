Staré Mesto by malo urovnať dlhoročné spory o pozemok v ZŠ Dubová

Bratislava 25. mája (TASR) – Dlhoročné súdne spory o časť pozemku v areáli základnej školy (ZŠ) Dubová v bratislavskom Starom Meste by sa mali skončiť. Mestská časť pre ich urovnanie odsúhlasila kúpu predmetného pozemku a recipročne predaj bytu na Tallerovej ulici. Po viacerých neúspešných pokusoch je to podľa samosprávy momentálne jediné riešenie, ku ktorému zainteresované strany dospeli pre zachovanie celistvosti školského areálu.



"Mestská časť nadobudne do vlastníctva pozemok dlhodobo užívaný ako športové ihrisko v areáli školy. Vďaka vyriešeniu majetkových vzťahov budeme môcť areál revitalizovať aj za pomoci čerpania finančných prostriedkov z externých zdrojov," uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove s tým, že by sa zároveň mal urovnať spor o desiatky tisíc eur.



Predmetný pozemok nadobudol jeho doterajší majiteľ darovacou zmluvou ešte v roku 2007. V roku 2008 podal žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom užívania jeho pozemkov, v roku 2014 žalobu rozšíril vrátane úrokov z omeškania. Hlavné mesto následne v roku 2015 podalo žalobu o určenie vlastníctva, mestská časť bola vedľajším účastníkom. Okresný súd však žalobu v roku 2017 zamietol, o rok neskôr jeho rozhodnutie potvrdil krajský súd. Majiteľ pozemku následne svoju žalobu rozšíril o ďalšie sumy vrátane trov z omeškania.



Nasledovalo niekoľko pokusov o mimosúdne vyriešenie sporu, a to zámenou pozemkov. Boli však neúspešné, lebo ponúknuté pozemky vo vlastníctve hlavného mesta neboli vedené ako stavebné pozemky. Riešením nebolo ani vymeniť predmetný pozemok za iné pozemky v rámci školského areálu. Zámena pozemku za byt v správe mestskej časti sa podľa samosprávy javí ako jediné schodné riešenie pre zachovanie celistvosti areálu školy. "Aktuálne byt nie je v užívaniaschopnom stave a netvrdíme, že mestská časť nevie byt prenajať. Jeho prenájom by však nevyriešil situáciu s pozemkami v areáli ZŠ Dubová," poznamenal Števove.



Podľa znaleckých posudkov, ktoré dala mestská časť vypracovať minulý rok, je cena pozemkov 287.000 eur a cena bytu 320.000 eur. Rozdiel doterajší majiteľ pozemku zaplatiť nemusí. "To je cena za to, že zoberie späť žalobu," podotkol Števove. Doterajší majiteľ pozemku sa totiž podľa návrhu na urovnanie nebude domáhať zaplatenia viac ako 140.000 eur, ktoré si už uplatnil, ani žiadnych ďalších nárokov. Ide o vyše 160.780 eur (bez prípadných úrokov z omeškania).