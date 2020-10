Staré Mesto chce nadstavbou rozšíriť kapacity školy na Dubovej ulici

Bratislava 5. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto plánuje rozšíriť kapacity základnej školy na Dubovej ulici. Na nadstavbu školy, ktorou by malo pribudnúť deväť tried, získala mestská časť právoplatné stavebné povolenie. S prácami by chcela začať v júli 2021. Náklady vrátane revitalizácie športového areálu sa odhadujú na 2,7 milióna eur.



"Potreba nových tried v základných školách začína byť v Bratislave alarmujúca. S nedostatkom kapacít základných škôl sa boria viaceré mestské časti Bratislavy vrátane Starého Mesta," konštatuje starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová. Rozšírenie kapacít považuje za dôležitý krok na zmiernenie problému.



Súčasťou prác nadstavby školy má byť aj kompletná revitalizácia športového areálu vrátane športovej infraštruktúry. Predpokladaná výška nákladov sa odhaduje na zhruba 2,7 milióna eur. "Keďže ide o financovanie z externých zdrojov, začiatok výstavby a aj finálna suma závisí od toho, kedy bude vyhlásená výzva a ako v nej budeme úspešní," poznamenáva mestská časť. V ideálnom prípade by mestská časť chcela so stavebnými prácami začať v júli 2021, aby sa väčšina z nich stihla počas letných prázdnin.



Na vytvorenie rozšírenia školských kapacít v Bratislavskom kraji boli v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zo zdrojov EÚ vyčlenené financie práve na tento účel. "Zmeny vo vláde a koronakríza posunuli pôvodné termíny v harmonogramoch realizácie projektov bratislavských škôl. Veríme, že podpora do projektov, ktoré sú pripravené na realizáciu, nebude ohrozená," doplnila Aufrichtová.