Staré Mesto chce zistiť, aký vplyv má prezenčná výučba na pandémiu

Bratislava 3. marca (TASR) – Bratislavské Staré Mesto chce zistiť, či a do akej miery spôsobila obnova prezenčného vyučovania na základných škôl zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 v týchto školských zariadeniach. Na štvrtok (4. 3.) preto v spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV pripravuje špeciálne bezplatné skríningové testovanie antigénovými a PCR testami. Týka sa zamestnancov škôl a rodičov detí navštevujúcich prvý stupeň základných škôl, otestovať sa môžu aj samotné deti.



"Chceme zistiť, do akej miery sa zvýšil počet nakazených novým koronavírusom. Vytvorí to predpoklad na rozsah šírenia ochorenia COVID-19 v školských kolektívoch pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Za dôležitú považuje čo najväčšiu účasť.



Aby sa zvýšila presnosť a výpovedná hodnota výsledku, testovanie je rozdelené po školách a jednotlivých ročníkoch. Pre základné školy na Hlbokej, Mudroňovej, Dubovej a Škarniclovej ulici bude testovacie miesto na Gaštanovej ulici, na miestnom úrade na Vajanského nábreží bude vytvorené testovacie miesto pre školy na Jelenej, Vazovovej a Grösslingovej ulici. "Pre spresnenie vyhodnotenia prosíme rodičov, aby sa prišli otestovať na miesto, na ktoré patrí ich škola," žiada mestská časť.



Link na rezervovanie termínu dostali rodičia prostredníctvom aplikácie EduPage. Miestny úrad poznamenáva, že kapacity PCR testov sú dostatočné a v prípade, že sa nenaplnia, ponúkne mestská časť ostávajúce termíny aj verejnosti. Odporúča preto sledovať mobilnú aplikáciu mestskej časti.