Bratislava 3. novembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto chce zlepšiť dopravné návyky svojich škôlkarov ako účastníkov cestnej premávky, trénovať ich budú môcť najnovšie aj na šliapacích autíčkach. Mestskej časti ich zapožičal organizátor pretekov 1000 mil československých a súkromná spoločnosť. Prvou materskou školou (MŠ), ktorá ich bude môcť využívať, je MŠ Beskydská.



"Naučiť sa správať v cestnej premávke, vedieť, kam sa pozrieť, keď vstupujem na vozovku, nerozbehnúť sa bezhlavo na druhú stranu cesty, patrí k základným vedomostiam. V posledných rokoch akoby sme na tento dôležitý prvok trochu rezignovali," skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Dôvodom je okrem iného absencia dopravných ihrísk a potrebného vybavenia.



Dve šliapacie autíčka budú putovné. Staromestské škôlky si ich budú požičiavať, aby sa na nich hravou formou naučili orientovať sa v cestnej premávke. Cieľom je podpora dopravnej výchovy a zvýšenie bezpečnosti zraniteľnejších účastníkov cestnej premávky prostredníctvom tréningu dopravných zručností a návykov. Autíčka môžu zároveň deti využiť aj na tréning na preteky 100 metrov bratislavských, ktorých prvý ročník sa konal tento rok.



Bezpečnosť pri ceste do školy a škôlky je pre mestskú časť jednou z priorít. Koncom októbra spustila projekt Bezpečne do školy, ktorý má zabezpečiť komplexné riešenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri všetkých základných školách v jej pôsobnosti. Prvým krokom je zriadenie pracovnej skupiny, ktorá bude na zabezpečení dynamickej a statickej dopravy pri vstupoch základných škôl spolupracovať v rámci participačného procesu. Séria stretnutí odborníkov a verejnosti by sa mala začať v novembri.