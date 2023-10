Staré Mesto chce zvyšovať dane, iné väčšie mestské časti to neplánujú

Bratislava 31. októbra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto plánuje zvýšenie niektorých svojich daní. Ďalšie tri najväčšie bratislavské mestské časti - Petržalka, Ružinov a Nové Mesto to naopak zatiaľ nezvažujú. Pre TASR to potvrdili oslovené samosprávy.



"Staré Mesto na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva navrhne zvýšenie dane za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti," uviedla hovorkyňa starostu Veronika Gubková. Samospráva sa podľa jej slov musí popasovať s výpadkami v rozpočte, ktoré mali spôsobiť rozhodnutia predošlej vlády. Tie, ako tvrdí, nateraz sčasti sanujú vlastnými šetriacimi opatreniami.



"Dôležité je spomenúť, že sa tieto sadzby viac než desať rokov aj napriek inflácii nemenili a v prípade dane za psa ide o mierne zvýšenie zo sumy 40 na 50 eur pre bežných platcov," ozrejmila hovorkyňa.



"Ružinov neplánuje zvyšovať poplatky, ktoré sú v kompetencii mestskej časti," uviedla pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovskej samosprávy Tatiana Tóthová. Ako príklad uviedla daň za psa.



Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková podotkla, že mestská časť má v kompetencii aj napríklad daň za predajné automaty či daň za užívania verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti. "Aktuálne nie je u nás v Petržalke na stole žiadny návrh na zvyšovanie týchto daní," ozrejmila. Priblížila, že zvyšné dane, ako napríklad daň z nehnuteľností a za bývanie spravuje magistrát hlavného mesta. "Ktorý avizoval, že bez súhlasu starostov sa dane v Bratislave zvyšovať nebudú," doplnila.



Referentka elektronických médií Nového Mesta Mária Vencelová pre TASR ozrejmila, že zvyšovanie daní, ktoré sú v kompetencii mestskej časti, nemá zásadný vplyv na zvýšenie príjmov a ide o jedno percento bežných daňových príjmov. "Ostatné dane, ktoré tvoria zhruba 99 percent bežných daňových príjmov mestskej časti, sú v zmysle štatútu hlavného mesta v kompetencii magistrátu," dodala. Z príjmov z týchto daní sa podľa jej slov hradia bežné výdavky miestnej časti, ako napríklad školy, prevádzka knižnice a služby občanom.



Mesto Bratislava pre TASR uviedlo, že do budúcna nevylučuje ďalšie zvyšovanie daní, podmienilo to však súhlasom starostov bratislavských mestských častí. Mesto tvrdí, že sa sa borí s vážnymi výpadkami vo svojom rozpočte, už počas roka preto pristúpilo k viacerým opatreniam. Dôvodom sú podľa magistrátu rozhodnutia predošlej vlády v kombinácii s infláciou.



Združenie miest a obcí Slovenska a Únia miest Slovenska pre TASR uviedli, že obce a mestá, ktoré v uplynulom období nezvyšovali svoje dane a poplatky, tak budú nútené urobiť teraz.