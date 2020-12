Staré Mesto deklaruje pripravenosť zimnej údržby na svojom území

Bratislava 3. decembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto deklaruje, že je pripravené na tohtoročnú zimnú údržbu komunikácií vo svojej správe. Zriadená je tiež 24-hodinová dispečerská služba, kontaktovať ju je možné prostredníctvom e-mailovej adresy dispecing@tssm.sk alebo na telefónnom čísle 0914 222 055. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke.



"Čistenie námestí, chodníkov a schodísk bude zabezpečovať 50 našich zamestnancov. Plán zimnej služby je schválený, komunikácie, schodiská a chodníky sú rozdelené do 19 rajónov," konštatuje spoločnosť Technické služby Starého Mesta (TSSM), ktorá zimnú údržbu zabezpečuje.



V Starom Meste sa zimná údržba týka miestnych komunikácií III. a IV. triedy, a to 64 kilometrov ciest, 82,4 kilometra chodníkov a 4022,55 štvorcového metra schodísk. Cesty sú rozdelené do siedmich zásahových zón s dobou trvania výjazdu šesť až osem hodín, chodníky do piatich zón a schodiská do dvoch zón. Ich zoznam je zverejnený v pláne zimnej údržby.



Na zimnú údržbu je pripravených 125 ton technickej soli a desať ton ekologického posypového materiálu. V rámci technického vybavenia je k dispozícii jeden nakladač, sedem malých sypačov s radlicou, desať ručných mechanizmov a šesť automobilov na rozvoz posypovej soli a pracovníkov.



Dispečing robí pravidelný monitoring počasia na základe predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). V prípade, že sú očakávané snehové zrážky, je vyhlásená zimná pohotovosť. "Podľa plánu zimnej údržby ju vyhlasuje dispečing mestskej časti v 24-hodinovom predstihu pred očakávaným spádom snehu," približuje mestská časť.



Obdobie pre zabezpečenie zimnej služby v Bratislave je stanovené od 15. novembra do 31. marca nasledujúceho roka, pokiaľ štáb zimnej služby nerozhodne vplyvom poveternostných podmienok inak.