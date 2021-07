Krajský pamiatkový úrad:Staré Mesto dlažbu na nábreží neodkonzultovalo

Bratislava 15. júla (TASR) – Bratislavské Staré Mesto malo pri výmene dlažby na nábrežnej promenáde medzi parčíkom na Vajanského nábreží a budovou Propelleru odkonzultovať jej typ a plán kladenia s pamiatkarmi, podľa Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava sa tak však doteraz nestalo. Pre TASR to uviedol riaditeľ KPÚ Bratislava Ján Mackovič. Pamiatkový úrad vyzval mestskú časť na splnenie podmienok.



"Krajský pamiatkový úrad Bratislava schválil zámer výmeny betónovej dlažby za kamennú rozhodnutím s podmienkami prerokovať a schváliť pred realizáciou vzorku novej dlažby a plán jej kladenia. To sa k dnešnému dňu neuskutočnilo," skonštatoval Mackovič.



Podľa neho sa dá vo všeobecnosti konštatovať, že realizácia kamennej dlažby na území Pamiatkovej zóny Bratislava – centrálna mestská oblasť je v súlade s požiadavkami na ochranu pamiatkových hodnôt územia. Je však potrebné vychádzať s historických vzorov dláždenia. "Z tohto dôvodu bola aj vznesená požiadavka na schválenie konkrétneho materiálu a spôsobu dláždenia," vysvetlil Mackovič. Keďže tak mestská časť doteraz neurobila, pamiatkový úrad ju vyzval na neodkladné splnenie tejto podmienky jeho rozhodnutia.



Na to, že mestská časť vzorku dlažby a spôsob jej kladenia neprerokovala s pamiatkarmi poukázal vo svojom blogu miestny poslanec Matej Vagač. Odvolal sa na odpoveď od pamiatkarov, podľa ktorej nebola dlažba vopred odkonzultovaná, na schválenie nebola predložená ani projektová dokumentácia. Chce preto podať podnet pre podozrenia z porušovania zákonov, ako aj zásad ochrany pamiatkového územia.



Miestny úrad však namieta. "Vzorka aj kladenie dlažby boli prerokované s KPÚ Bratislava aj s hlavným mestom," ubezpečil staromestský úrad. Projekt bol podľa neho odkomunikovaný so všetkými dotknutými orgánmi, pripomienkovať a odsúhlasiť ho mal pamiatkový úrad, súhlasné stanovisko malo vydať aj hlavné mesto ako vlastník pozemku.



V rámci projektu nahradí pôvodnú zámkovú, betónovú dlažbu, ktorej dlaždice sa často uvoľňovali, žulová dlažba s kockami z prírodného kameňa. Dlažba je kladená do vejárov, a to nielen pre estetické hľadisko, ale tiež zvýšenú odolnosť voči používaniu a vonkajším vplyvom. Vysadené majú byť tiež dva platany, vybrané boli pre svoju odolnosť voči klimatickým podmienkam. Práce majú byť ukončené začiatkom augusta, náklady sú vyčíslené na 135.000 eur. Hradené sú z externých zdrojov.