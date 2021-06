Staré Mesto dočasne prenajme Propeller organizácii Dobrý dom

Bratislava 29. júna (TASR) – Bratislavské Staré Mesto dočasne prenajme priestory kaviarne Propeller na Rázusovom nábreží neziskovej organizácii Dobrý dom. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Organizáciu so sídlom na Karpatskej ulici založila mestská časť pre poskytovanie verejnoprospešných služieb v oblasti sociálnej prevencie, humanitárnej starostlivosti, sociálnej pomoci a osvety.



Účelom dočasného prenájmu má byť spolupráca a poskytnutie platformy na prezentáciu práce a činnosti občianskych združení, kultúrnych iniciatív či neziskových organizácií. Vykonávať by mali dobročinnú, sociálnu, kultúrnu, verejnoprospešnú, vzdelávaciu, ľudskoprávnu, humanitárnu a osvetovú činnosť a činnosť orientovanú na sociálne služby a sociálnu pomoc. Doba nájmu je stanovená do 20. septembra a výška nájomného má byť tri eurá za štvorcový meter na mesiac.



"Staré Mesto po tom, ako sa vysporiadalo s kauzou Maják nádeje, založilo novú neziskovú organizáciu Dobrý dom. Rozbieha svoju aktivitu a zastupiteľstvo jej dalo priestor, aby dala vedieť o svojej činnosti. Malo by to prebehať formou prezentácie občianskych združení, tretieho sektora," povedala pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Spolupráca však podľa nej nie je vylúčená ani s veľvyslanectvami, ktoré sa predstavujú svojimi dňami najmä na Hviezdoslavovom námestí.



Mestská časť v súvislosti s Propellerom vyhlásila v minulosti viacero verejných obchodných súťaží na prenájom, ktoré boli neúspešné alebo zrušené. V poradí štvrtú vyhlásila mestská časť v apríli, súťažná komisia nevybrala žiaden z podaných súťažných návrhov.



V roku 2019 sa Propeller stal novým kultúrnym a spoločenským centrom Starého Mesta. V jeho priestoroch prevádzkovala mestská časť kaviareň, zároveň sa v priestoroch starostka pravidelne stretávala s občanmi. Počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu sa Propeller zmenil na "vývarovňu" cenovo výhodných obedov pre seniorov. Neskôr bol využívaný napríklad aj ako mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.