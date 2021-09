Počas návštevy pápeža zatvoria Prezidentskú záhradu i všetky ZŠ

Bratislava 9. septembra (TASR) – Na návštevu pápeža Františka, ktorý pricestuje na Slovensko, sa pripravuje aj bratislavské Staré Mesto. Mestská časť zatvorí Grassalkovichovu (Prezidentskú) záhradu, zatvorené budú aj všetky jej základné školy spolu s niektorými materskými školami. Z námestí, ktoré navštívi Svätý Otec, budú dočasne odstránené lavičky i smetné koše. Pre TASR to uviedol staromestský miestny úrad.



Grassalkovichova záhrada bude zatvorená od soboty (11 .9.) do utorka (14. 9.). Pre verejnosť ju opätovne otvoria v stredu (15. 9.).



V pondelok a utorok (13. - 14. 9.) budú zatvorené všetky základné školy v Starom Meste, žiaci budú mať riaditeľské voľno. Zatvorené ostanú aj materské školy (MŠ) pri základných školách, konkrétne MŠ Dubová, MŠ GrösslingovaaMŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ulici. Z prevádzkových dôvodov budú zatvorené v pondelok aj ďalšie dve škôlky, MŠ Heydukova a MŠ Ferienčíkova. "Nemajú vlastnú kuchyňu a jedlo im kvôli dopravným obmedzeniam v meste nevieme zabezpečiť," vysvetlil miestny úrad. Zvyšných 14 materských škôl bude otvorených.



Isté zmeny sa dotknú aj námestí, ktoré navštívi pápež František. Týka sa to Rudnayovho a Rybného námestia. V rámci bezpečnostných opatrení z nich dočasne odstránia lavičky i smetné koše. Tie sa na svoje miesto vrátia vo štvrtok (16. 9.). "Lavičky budú osadzovať pracovníci Technických služieb Starého Mesta postupne, odstránenie lavičiek využijeme na ich opravy," doplnil miestny úrad.