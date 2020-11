Staré Mesto eviduje na 17. novembra jedno oficiálne zhromaždenie

Bratislava 16. novembra (TASR) - Na Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra eviduje bratislavské Staré Mesto jedno nahlásené zhromaždenie od fyzickej osoby. Ďalšie plánované sa zrušili, jedno oznámenie o zhromaždení bolo neplatné. TASR to potvrdil hovorca mestskej časti Matej Števove.



Utorkové zhromaždenie Spomienka na Nežnú revolúciu je nahlásené od 15.00 do 18.00 h na Hodžovom námestí. "Zvolávateľ bol upovedomený mailom ohľadne uznesenia vlády SR o zákaze zhromažďovania sa a ohľadne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze usporadúvať hromadné podujatia nad šesť osôb," doplnil hovorca. Zhromaždenie, ktoré sa avizovalo prostredníctvom sociálnej siete Ultras Slovan official, podľa jeho slov mestskej časti neoznámili.



Zvolávatelia OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA zhromaždenia na 16. a 17. novembra zrušili. Oznamovateľ ďalšieho zhromaždenia nesplnil podmienky na jeho zvolanie. "Oznámenie, ktoré bolo podávané fyzickou osobou na dni 15. a 16. novembra na Hodžovom námestí s pochodom k úradu vlády, je neplatné," doplnil Števove.



Účasť na utorkovom protivládnom proteste avizovali predstavitelia opozičného Smeru-SD, ktorí plánujú aj vlastnú akciu pri soche Alexandra Dubčeka v Bratislave. Na protestoch sa plánuje zúčastniť aj šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorý avizoval, že na proteste budú aj ďalší členovia a sympatizanti ĽSNS.



Koaličné strany a hnutia si plánujú Deň boja za slobodu a demokraciu pripomínať individuálne. Predstavitelia OĽANO sa budú prihovárať verejnosti prostredníctvom videí, plánujú usporiadať aj súťaž. Taktiež bude osvetlený Bratislavský hrad.



Strana SaS spoločnú akciu k 17. novembru neplánuje. Žiadne spomienkové podujatie neorganizuje ani koaličné hnutie Sme rodina. Predstavitelia strany Za ľudí si podľa podpredsedu strany a parlamentu Juraja Šeligu plánujú pripomínať sviatok, rešpektujúc všetky opatrenia vrátane počtu osôb. Vedenie Národnej rady SR si ho má podľa jeho slov pripomenúť pri pamätníku Brána slobody pod hradom Devín.



Mimoparlamentný Hlas-SD ako alternatívu k protestom navrhol, aby si ľudia 17. novembra v okne zapálili sviečku ako symbol slobody. Progresívne Slovensko v súvislosti so 17. novembrom odmietlo stáť na jednej alebo druhej strane barikády. Žiada všetkých zodpovedných, aby tlmili vášne.



Mimoparlamentná SNS avizuje vlastnú spomienku v podobe pietneho aktu kladenia vencov pri Univerzite Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Deklarovala, že bude v súlade s právnymi predpismi SR a núdzovým stavom.