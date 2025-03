Staré Mesto eviduje v rámci súťaže 23 ponúk na prenájom Propelleru

Bratislava 22. marca (TASR) - Bratislavské Staré Mesto eviduje 23 ponúk v rámci verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov kaviarne Propeller na Rázusovom nábreží. Mestská časť verí, že sa z nich tentoraz podarí vybrať kvalitného a dlhodobého nájomcu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.



"O objekt Propelleru bol mimoriadny záujem, čo nás veľmi teší. Mestská časť eviduje 23 doručených súťažných ponúk," skonštatovala Gubková.



Samospráva tentokrát, na rozdiel od niektorých predošlých, nastavila súťaž inak. Dôraz je kladený na hodnotiace aspekty, ako referencie a história súťažiaceho, koncept a vizuál prevádzky, ale aj originalita a kvalita ponúkaného sortimentu. Povinnosťou záujemcu bolo tiež zúčastniť sa na minimálne jednej z dvoch obhliadok objektu. Rokovania s len serióznymi záujemcami majú podľa mestskej časti zabezpečiť prísne pravidlá súťaže, komisia zložená aj z externých odborníkov i komplexnosť žiadaných podkladov.



Keďže ide o veľké množstvo súťažných ponúk a systém hodnotenia je podľa hovorkyne zložený z viacerých aspektov, primárne kvalitatívnych, mestská časť verí, že ponuky budú vyhodnotené a výsledky budú známe v priebehu budúceho týždňa, respektíve do 30 dní od uzávierky na príjem ponúk. "Takúto myšlienku v tejto chvíli nerozvíjame a pevne veríme, že náročná súťaž prinesie kvalitného a dlhodobého nájomcu Bellušovho Propelleru," odpovedala Gubková na otázku, či si vie mestská časť v krajnom prípade predstaviť, že by niečo v daných priestoroch prevádzkovala sama.



Mestská časť v súvislosti s Propellerom vyhlásila v minulosti viacero verejných obchodných súťaží na prenájom, ktoré boli neúspešné alebo zrušené. Priestory istý čas prenajímala neziskovej organizácii Dobrý dom, ktorú zriadila mestská časť. Neskôr tam mestská časť prevádzkovala kaviareň, zároveň sa v priestoroch vtedajšia starostka pravidelne stretávala s občanmi. Počas prvej vlny pandémie sa Propeller zmenil na "vývarovňu" cenovo výhodných obedov pre seniorov. Neskôr bol využívaný napríklad aj ako mobilné odberové miesto na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.