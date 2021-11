Staré Mesto hľadá miesto pre nové stromy aj v súkromných záhradách

Bratislava 17. novembra (TASR) – Bratislavská mestská časť, Staré Mesto, spustila projekt, ktorým chce vyriešiť akútny problém s nedostatkom pozemkov na náhradnú výsadbu stromov. Vhodné miesta chce nájsť aj v súkromných záhradách či vnútroblokoch. Budúcich majiteľov nových stromov sa chystá osloviť prostredníctvom výzvy.



Vedúci staromestského oddelenia preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody Branislav Kundrák priblížil, že mestská časť ukladá žiadateľovi o výrub v súhlase aj povinnosť zrealizovať náhradnú výsadbu. Samospráva je zároveň povinná viesť evidenciu o pozemkoch vhodných na takúto výsadbu. "Pravdou však je, že Staré Mesto reálne takéto pozemky nemá k dispozícii," priznal Kundrák.



Pozemky vhodné na realizáciu náhradnej výsadby chce preto mestská časť nájsť v súkromných záhradách či vnútroblokoch. "Stačí udeliť súhlas so zaradením pozemku do evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu a súhlas s výsadbou a starostlivosťou o dreviny, a potom už len čakať, kým budeme záujemcu kontaktovať," spresnil Kundrák.



Záujemcom, ktorí poskytnú priestor na výsadbu pri svojom dome, následne Staré Mesto vysadí dreviny podľa ich vlastného výberu s ohľadom na ekologické a priestorové možnosti pozemku. Zároveň zabezpečí starostlivosť o dreviny po dobu troch rokov.



Staromestská starostka Zuzana Aufrichtová tento projekt považuje za inovatívny spôsob, ako získať v centre Bratislavy novú zeleň. "Taktiež, ako urobiť obyvateľom radosť novým stromom a zároveň ich nenásilne zapojiť do zveľaďovania verejného priestoru v rámci spoločenskej zodpovednosti," podotkla. Viac informácií o projekte nájde verejnosť na webe mestskej časti, v sekcii Môj strom v Starom Meste.