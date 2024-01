Staré Mesto hľadá nájomcu pre niekdajší Jalta bar i Propeller

Bratislava 12. januára (TASR) - Bratislavské Staré Mesto sa už niekoľkýkrát pokúša prenajať priestor niekdajšieho legendárneho Jalta baru. Ide o priestor v suteréne bytového domu na Gorkého ulici, ktorý dlhodobo chátra. Priestory si však vyžiadajú rekonštrukciu. Súťažné návrhy je možné podávať do 14. februára.



Účelom nájmu má byť vybudovanie a prevádzkovanie centra zameraného na kultúru, podporu komunitného života, umelecko-kreatívny priemysel alebo vzdelávanie s možnosťou gastroslužieb. Kritériom na vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá cena nájomného. Minimálna zmluvná výška nájomného bola stanovená na päť eur za štvorcový meter mesačne.



Poslanec Adam Berka je presvedčený, že tento priestor "navrhnutý ako bar, ktorý má kvality baru a vyzerá ako bar", by mal byť využitý na svoj pôvodný účel. Podľa neho ide o vzácny priestor. "Mali by sme si vážiť, že tu máme takéto priestory. Nemali by sme nimi plytvať na iné účely," skonštatoval počas ostatného rokovania miestneho zastupiteľstva. Poslanec Juraj Mikulášek načrtol, že ak by sa súťaž nepodarila, mala by sa mestská časť zaoberať aj otázkou odpredaja priestoru, keďže rekonštrukcia by bola pre ňu finančne náročná.



Verejná obchodná súťaž prebieha aj na prenájom budovy Propelleru na nábreží Dunaja. Jeho súčasnú funkciu samospráva meniť nechce. Záujemcovia teda musia deklarovať, že v priestore budú prezentovať produkty súčasného dizajnu, prípadne umenia na účely predaja, ktorý bude spojený aj s gastroslužbami.



V prípade tejto súťaže majú záujemcovia možnosť predložiť návrhy ešte do 17. januára. Kritériom je opäť najvyššia ponúknutá výška nájomného. Minimálna výška nájomného je stanovená na sedem eur za štvorcový meter na mesiac.



"Budeme radi, ak ten priestor nájde nájomcu, ktorý bude mať k tomu vzťah a bude vedieť ponúkať služby, ktoré budú korešpondovať so záujmami mestskej časti. Najmä v oblasti kultúry a cestovného ruchu," povedal poslanec Radoslav Števčík. Poslanec Andrej Jaroš pripomenul, že ide o funkcionalistickú stavbu od Emila Belluša a je škoda, že ešte nebola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Apeluje preto na miestny úrad, aby podal návrh.