Staré Mesto hľadá opäť nájomcu galérie na Ventúrskej ulici

Bratislava 3. novembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto opätovne vyhlási verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov Staromestskej galérie v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici. Rozhodli o tom v utorok staromestskí miestni poslanci. Najefektívnejším riešením je totiž podľa mestskej časti externý prevádzkovateľ, ako garant vysokej kvality výstavného programu i sprievodných kultúrnych akcií.



"Mestská časť veľmi dôsledne pristupuje k podpore kultúry. Rozhodli sme sa, že priestor Staromestskej galérie dávame do verejnej obchodnej súťaže. Máme záujem, aby bol vysúťažený prvotriedny galerijný priestor, ktorý bude reprezentatívny pre hlavné mesto i mestskú časť," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Účelom nájmu je zriadenie galérie umenia, ktorá bude zahŕňať viaceré činnosti, respektíve spĺňať viaceré požadované kritériá. Figuruje medzi nimi výstavná činnosť, sprievodné programy k výstavám, ako komentované prehliadky, krsty katalógov či diskusie a iné akcie naviazané na aktuálne výstavy, ako aj rôzne kultúrne a vzdelávacie aktivity. Minimálne nájomné sú tri eurá za meter štvorcový na mesiac.



"Podmienky, ktoré boli nastavené, vzhľadom na excelentnosť tohto priestoru, sú mimoriadne priaznivé tomu, aby kultúra nebola zaťažená len zháňaním prostriedkov, ale aby sa mohla sústrediť na svoju činnosť," zhodnotila Aufrichtová s tým, že ide o príspevok samosprávy oblasti kultúry značne poznačenej pandémiou nového koronavírusu. "Podmienky zohľadňujú fakt, že galerijný priestor bude autonómny, v zmysle, že sa nebude prenajímať ďalej tretím osobám a rovnako, že nebude robiť komerčnú činnosť v podobe predaja gastro tovaru," doplnila.



Súťažné podklady spolu s podmienkami súťaže budú zverejnené na webovej stránke mestskej časti. Súťažné návrhy bude možné podávať do 7. decembra do 12.00 h. Obchodná verejná súťaž by mala byť vyhodnotená do 17. decembra 2020, výsledky by mali byť známe do 5. januára 2021.



Do predchádzajúcej súťaže sa prihlásili traja záujemcovia, nesplnili však súťažné podmienky.