Staré Mesto hľadá už po niekoľkýkrát nájomcu pre niekdajší Jalta bar

Bratislava 14. apríla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto sa opäť pokúša prenajať priestor niekdajšieho legendárneho Jalta baru. Ide o priestor v suteréne bytového domu na Gorkého ulici, ktorý dlhodobo chátra, priestory si vyžiadajú rekonštrukciu. Súťažné návrhy je možné podávať do 22. mája. Mestská časť sa snažila v minulosti priestory viackrát prenajať, avšak neúspešne.



"Priestory Jalta baru sú opäť na prenájom, vyhlásili sme obchodnú verejnú súťaž. Nebytový priestor si vyžaduje rekonštrukciu, odvďačí sa jedinečnou atmosférou a skvelou lokalitou," konštatuje samospráva na sociálnej sieti.



O opätovnom vyhlásení súťaže rozhodlo miestne zastupiteľstvo koncom marca po tom, ako nebola úspešná predchádzajúca súťaž vyhlásená vlani v decembri. Účel nájmu zostáva rovnaký. Má ísť o vybudovanie a prevádzkovanie centra zameraného na kultúru, podporu komunitného života, umelecko-kreatívny priemysel alebo vzdelávanie s možnosťou gastroslužieb. Možná je tiež kombinácia viacerých oblastí.



Minimálna zmluvná výška nájomného bola stanovená na päť eur za štvorcový meter mesačne. Súťažné návrhy je možné podávať do 22. mája do 17.00 h. Pred ich podaním je možné priestory si prehliadnuť, mestská časť na to vyčlenila niekoľko termínov.



Predmetný nebytový priestor bol podľa mestskej časti predchádzajúcim nájomcom z obdobia rokov 2001 - 2006 značne znehodnotený. Od roku 2007 je dlhodobo nevyužívaný a v zlom technickom stave. V rokoch 2008 až 2024 prebehlo 14 neúspešných obchodných verejných súťaží na jeho prenájom. Využitie nebytového priestoru nie je možné vzhľadom na jeho celkový havarijný stav bez rozsiahlej a finančne náročnej rekonštrukcie.