Máte záujem o stánok na vianočných trhoch? Staré Mesto vyhlásilo súťaž

Bratislava 1. augusta (TASR) – Bratislavské Staré Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na prenájom stánkov počas tohtoročných Vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 18. augusta. Urobiť tak treba elektronicky. Mestská časť o tom informuje na svojom webe i sociálnej sieti.



"V spolupráci s Technickými službami Starého Mesta vyhlasujeme výberové konanie na prenájom stánkov na Staromestskom vianočnom trhu 2023," konštatuje samospráva s tým, že predaj sa týka vianočných darčekov, jedál určených na priamu konzumáciu, rozlievaných nápojov i balených potravín.



Trhovníci majú pritom dve možnosti. Vybrať si môžu predaj počas vianočných trhov, teda od 23. novembra do 23. decembra (vrátane), prípadne predaj nielen počas hlavného obdobia trhov, ale aj v povianočnom období, teda od 26. do 31. decembra (vrátane).



Žiadosť o nájom stánku je potrebné podať elektronicky prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke www.staremesto.egrant.sk. Bližšie informácie k súťaži sú zverejnené na webe Technických služieb Starého Mesta (TSSM).