Staré Mesto hospodárilo vlani s prebytkom vyše 1,7 mil. eur

Bratislava 30. júna (TASR) – Bratislavské Staré Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako 1,7 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2019, ktorý petržalskí poslanci schválili na utorkovom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Prebytok sa presúva do rezervného fondu, fondu rozvoja bývania mestskej časti a do fondu obnovy budov škôl a školských zariadení.



"Základom je disciplinované hospodárenie. Šetrí sa, prehodnocujú sa náklady, rozmýšľa sa nad tým, či tie prostriedky, ktoré máme od daňovníkov, utratíme alebo neutratíme. Niektoré rozpočtové kapitoly, ktoré boli schválené, neboli vyčerpané v plnej výške," uviedol pre TASR prednosta miestneho úradu Martin Mlýnek.



Nevyčerpanie všetkých rozpočtových kapitol podľa neho súvisí napríklad s tým, že niektoré veci sa podarilo zrealizovať za oveľa nižšie náklady ako boli pôvodne rozpočtované. Súvisí to ale aj s tým, že niektoré investície sa vlani nestihli zrealizovať. Najväčším zdržaním sú podľa prednostu verejné obstarávania. "Dlho trvá, kým sa pripravia materiály a kým sa samotné obstarávania zrealizujú," poznamenal Mlýnek s tým, že zdržania môžu byť niekedy spôsobené aj personálnymi zmenami na úrade.



Mestská časť však ubezpečuje, že investície, ktoré sa nepodarilo vlani zrealizovať, presúva samospráva do tohto roka. Úspora bude použitá na dokončenie projektov v tomto roku. Mestská časť zároveň plánuje viaceré ďalšie kapitálové výdavky aj napriek situácii spojenej s koronakrízou. "Obslužnosť pre občanov možno bude trocha znížená. Momentálne podľa návrhu rozpočtu ale bude na úrovni, ktorá bola približne pred rokom alebo rokom a pol, čiže nie je to veľmi veľký ústup z toho, čo Staré Mesto dodávalo," doplnil Mlýnek.