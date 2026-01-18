< sekcia Regióny
Staré Mesto má otvorenú dotačnú výzvu na odstraňovanie grafitov
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Bratislavské Staré Mesto sa dlhodobo snaží riešiť výskyt nelegálnych grafitov, ktoré znižujú estetickú hodnotu verejného priestoru, historických budov aj celkový obraz územia. Najnovšie prichádza so samostatnou dotačnou výzvou na ich odstraňovanie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková. Žiadosti je možné podávať do 27. februára.
„Cieľom dotácie je obnova pôvodného vzhľadu budov, zlepšenie kvality verejného priestoru, ochrana pamiatkových hodnôt a posilnenie pozitívneho obrazu Starého Mesta. Vznikla ako adresný nástroj podpory vlastníkov a správcov nehnuteľností, ktorí si často nemôžu dovoliť finančne náročné čistenie fasád,“ skonštatovala Gubková.
Dotácia je určená pre budovy na území mestskej časti, pričom dôraz sa kladie najmä na objekty v pamiatkovej zóne a pamiatkovej rezervácii. O podporu môžu žiadať vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, napríklad spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorí vedia preukázať vlastnícke právo alebo súhlas vlastníka. Splniť musia zároveň podmienky výzvy vrátane stanoviska pamiatkového úradu, ak ide o chránený objekt. Povinnou súčasťou projektu je aj antigrafitový náter, ktorý má preventívny charakter.
Na podporu projektov je tento rok vyčlenených 10.000 eur. Maximálna výška poskytnutej dotácie v rámci tejto schémy je 2500 eur. V rámci výzvy je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa na jednu žiadosť v minimálnej výške 50 percent z požadovanej sumy. Predkladaný projekt nemôže byť spolufinancovaný z iných prostriedkov rozpočtu mestskej časti ani z iných dotačných schém samosprávy. Zároveň platí, že maximálna výška poskytnutých dotácií v rámci jedného žiadateľa zo všetkých dotačných schém mestskej časti nesmie prekročiť hranicu 5000 eur v jednom rozpočtovom roku.
Aktuálne otvorená je aj dotačná výzva na podporu verejnoprospešných projektov v oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti, vzdelávania a športu či životného prostredia. Na výzvu je vyčlenených 100.000 eur, maximálna výška podpory na jeden projekt je 5000 eur. Žiadosti je možné podávať do 30. januára.
