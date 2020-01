Staré Mesto má vyhlásenú výzvu na individuálne dotácie do 500 eur

Bratislava 30. januára (TASR) – Obyvatelia bratislavského Starého Mesta, ktorí majú nápady na zlepšenie verejného života v mestskej časti, môžu prihlasovať svoje projekty. Staromestská starosta Zuzana Aufrichtová vyhlásila výzvu na udelenie individuálnej dotácie na podporu verejného života. Mestská časť o tom informuje na webe i sociálnej sieti.



Podávanie žiadosti o pridelenie individuálnej dotácie je možné cez elektronický formulár. Projekty je možné posielať do 30. septembra, žiadosti bude starostka hodnotiť priebežne. Maximálna výška dotácie, ktorou mestská časť na projekt prispieva, je 500 eur.



Mestská časť zároveň pracuje na príprave ďalších novovytvorených výziev, ktoré vzišli zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o prideľovaní dotácií zo staromestského rozpočtu. Nové pravidlá schválilo miestne zastupiteľstvo vlani v decembri.



Ide o tzv. malú dotáciu a staromestskú dotačnú schému (SMDS). Malá dotácia je určená na podporu komunitného života v oblasti kultúry, životného prostredia, sociálnej starostlivosti, školstva a športu. Jej pridelenie schvaľujú najprv príslušné, teda gesčné miestne komisie, a následne miestne zastupiteľstvo. SMDS sú dotácie pre strategické oblasti podpory verejného života mestskej časti na základe vyhlasovaných výziev v oblasti kultúry, životného prostredia, školstva a športu a sociálnej starostlivosti.



Tieto výzvy budú zverejnené po schválení miestnym zastupiteľstvom v marci. Na webovej stránke zverejnila mestská časť zároveň kontaktné údaje na pracovníkov miestneho úradu, ktorí sú zodpovední za jednotlivé gesčné oblasti. Na ne sa môžu obyvatelia obrátiť v prípade otázok obsahového charakteru.



Mestská časť zároveň spustila elektronické podávanie žiadostí o dotácie, teda cez elektronický formulár. Sľubuje si od toho jednoduchší, prehľadnejší a rýchlejší proces, ale tiež lepšiu informovanosť o stave schvaľovania projektov. Na stránke tak bude možné sledovať stav žiadosti, čiže jej prijatie, hodnotenie i schválenie, respektíve neschválenie, či termíny predpokladaného vyhodnotenia. Miestny úrad plánuje v tejto súvislosti pre záujemcov prvé školenia začiatkom februára.



Mestská časť začína vytvárať taktiež Staromestský register žiadateľov. "Stačí, ak žiadatelia zaregistrujú povinné prílohy iba raz a v ďalšej žiadosti už iba 'zakliknú' vyhlásenie, že uvedené údaje sú stále aktuálne, a nemusia ich opätovne skenovať a prikladať," vysvetľuje vedúca oddelenia stratégie a projektového riadenia Daša Turbová. Výhodou tiež je, že k elektronickej verzii sa môžu žiadatelia opätovne vracať, dopĺňať ju, kreovať a meniť, a to až do momentu, keď ju definitívne odošlú.



Nové VZN o prideľovaní dotácií má vniesť do systému prideľovania dotácií z rozpočtu mestskej časti transparentné a jasnejšie pravidlá. Definuje štruktúru dotačného programu a percentuálne podiely jednotlivých dotačných schém, oprávnených žiadateľov či podmienky poskytovania dotácií a mechanizmus posudzovania žiadostí. Jeho cieľom je tiež zjednodušiť proces predkladania povinných dokladov k žiadosti o poskytnutie dotácie.



Najviac financií, 70 percent z peňazí na dotačný mechanizmus, je vyčlenených na staromestskú dotačnú schému. Na malé dotácie by malo byť vyčlenených 25 percent a zvyšných päť percent by malo ísť na individuálne dotácie.