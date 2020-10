Staré Mesto mení stránkové hodiny na miestnom úrade

Bratislava 19. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto mení v rámci opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu stránkové hodiny miestneho úradu na Vajanského nábreží. Obmedzený je aj vstup pre občanov do priestorov miestneho úradu. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Od pondelka 19. októbra sa menia úradné hodiny na jednotlivých oddeleniach miestneho úradu na Vajanského nábreží. Skrátenie úradných hodín je dôsledkom opatrení na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19," konštatuje samospráva.



Obmedzenia sa týkajú aj vstupu občanov do priestorov miestneho úradu. Až do odvolania je vstup povolený iba do klientskeho centra, na matričný úrad, na sociálne oddelenie a na stavebný úrad, ktorý však ruší konzultačný deň v utorok.



Klientske centrum bude fungovať v normálnom režime. Stránkové hodiny na oddeleniach vrátane matriky a stavebného úradu sú stanovené na pondelok od 8.00 do 12.00 h a stredu od 13.00 do 17.00 h.



Oddelenia, okrem stavebného úradu, matriky a sociálneho oddelenia, budú vykonávať stretnutia s klientmi v priestoroch klientskeho centra, Staromestskej sály alebo v iných priestoroch na prízemí. "Klientske centrum bude kontaktovať zamestnancov úradu, keď príde klient na stránkový deň za zamestnancom úradu. Občanom odporúčame dohodnúť si stretnutie v čase stránkových hodín vopred na presný čas," doplnila mestská časť.