Staré Mesto nemôže neohlásené zhromaždenia zakázať

Bratislava 11. novembra (TASR) - Neohlásené zhromaždenia nemôže mestská časť zakázať, keďže nepozná organizátora a samotné neohlásenie verejného zhromaždenia nie je dôvod na jeho zákaz. Pre TASR to uviedol hovorca bratislavského Starého Mesta Matej Števove v súvislosti s avizovaným zhromaždením Hooligans na 17. novembra. Zámer zrušiť ohlásené zhromaždenie podľa neho oznámil aj organizátor akcie na Hodžovom námestí.



Obidve zhromaždenia budú podľa hovorcu monitorovať príslušníci Policajného zboru. "Keďže sa tieto protestné zhromaždenia budú konať 17. novembra je potrebné pristupovať k tejto situácii veľmi citlivo. Chceli by sme požiadať všetkých obyvateľov, aby brali na vedomie, že stále platí zákaz vychádzania a zákaz zhromažďovania sa osôb v počte nad šesť a aby prispôsobili oslavy 17. novembra týmto sťaženým podmienkam," uviedol.



Nahlásené zhromaždenie má na Deň boja za slobodu a demokraciu stále aj hnutie OĽANO spolu s NOVA, Kresťanskou úniou a Zmenou zdola. Ako v stredu uviedli, námestia si rezervujú každoročne, vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu však veľmi dôsledne zvažujú spôsob dôstojnej pripomienky Nežnej revolúcie, a to v súlade s platnými nariadeniami pre zhromažďovanie sa. Ostatné organizátori zrušili.