Staré Mesto nesúhlasí so zámerom ani miestom Hrobu neznámeho vojaka

Bratislava 5. augusta (TASR) – Bratislavské Staré Mesto nesúhlasí s návrhom ideového zámeru Hrobu neznámeho vojaka, ani s jeho umiestnením v parku pri Úrade vlády SR, kde sa v súčasnosti nachádza socha Mareka Čulena. Žiada preto zrušenie predmetného uznesenia Úradu vlády SR a alokované financie vo výške 820.000 eur navrhuje investovať napríklad do dôstojnejšieho oplotenia Grassalkovičovej záhrady za Prezidentským palácom v Bratislave. Také je stanovisko mestskej časti, ktoré v stredu schválili miestni poslanci a o ktoré požiadal Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).



Miesto, kde by sa mal podľa pôvodného zámeru Hrob neznámeho vojaka vybudovať, považuje samospráva za nedôstojné a nereprezentatívne. Podľa poslanca Petra Osuského by predstava parčíka na rozhraní električkovej a trolejbusovej trate vyhovovala skôr pieskovisku či preliezačkám, nie však dôstojnému miestu na uctenie padlých. "Keď sa zamyslím nad susednými krajinami a nad úctou tým, ktorí položili životy, tak Národný pamätník na Vítkove v Prahe, Víťazný oblúk v Paríži, ale aj pamätník Neue Wache v Berlíne či Hrob neznámeho vojaka na Divadelnom námestí vo Varšave sú dôstojné miesta," povedal pre TASR Osuský.



Mestská časť sa však nebráni diskusii o tom, kde by slovenská metropola mohla takéto pietne miesto vybudovať. Za najdôstojnejšie miesto považuje Slavín, ktorý sa v súčasnosti rekonštruuje. "Keď sa konečne po rokoch upraví centrálna hala pamätníka a otvorí sa pre verejnosť, nie je nič prirodzenejšie a normálnejšie, aby sme do haly umiestnili večný plameň na pamiatku všetkých neznámych vojakov, ktorí položili životy v zápase o dobrú vec, vrátane tohto neznámeho vojaka," poznamenal Osuský s tým, že práve toto miesto bude aj pri zahraničných delegáciách "postavené na úroveň ostatných krajín".



Návrh na vybudovanie Hrobu neznámeho vojaka schválila vláda vlani v apríli. Podľa Ministerstva obrany SR, ktoré návrh predložilo, má byť symbolom patriotizmu a heroizmu občanov Slovenska. Protokolárne miesto má byť zriadené v parku pri Úrade vlády SR v bratislavskom Starom Meste.



Vybudovanie pietneho miesta má byť financované z rezervy vlády SR, na tento zámer vyčlenila 820.000 eur. Vo výslednej podobe má byť súčasťou hrobu jeden z hlavných symbolov vojenskej symboliky SR - vztýčený blatnický meč, teda meč karolínskeho typu z prvej polovice deviateho storočia, ktorý patril slovanskému veľmožovi z Turčianskej Blatnice.



Projekt je v súčasnosti pripravený na vyhlásenie architektonickej súťaže.