Staré Mesto osadilo vianočný stromček, ozdobí ho v piatok

Bratislava 23. novembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto osadilo v pondelok na Hviezdoslavovom námestí tohtoročný vianočný stromček. Je ním desaťmetrový smrek pichľavý, ktorý pochádza z Gruzínskej ulice v ružinovskej Trnávke. Mestská časť by ho mala zdobiť koncom týždňa.



"Stromček budeme zdobiť v piatok a v sobotu by mal už svietiť," uviedol pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Hviezdoslavovo námestie by mal od piatka (27. 11.) zároveň zdobiť aj tradičný adventný veniec. Umiestnený bude na prekrytej 72-metrovej fontáne, ktorá sa tiahne stredom námestia. Prvá sviečka bude na ňom zapálená v nedeľu (29. 11.).



Chýbať nebude tiež vianočná svetelná výzdoba, ktorá však bude tento rok podľa hovorcu jednoduchšia a skromnejšia. "Po minulé roky bolo vysvietené Hviezdoslavovo námestie a priľahlé ulice, v tomto roku sa výzdoba obmedzí na Hviezdoslavovo námestie," doplnil Števove.