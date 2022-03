Staré Mesto otvorí dve komunitné azylové centrá pre deti z Ukrajiny

Bratislava 18. marca (TASR) – Bratislavské Staré Mesto spúšťa od pondelka (21. 3.) dve komunitné azylové centrá pre deti z Ukrajiny a ich príbuzných. Počas pracovného týždňa budú fungovať v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici a Pistoriho paláci na Štefánikovej ulici. Prvé z nich bude otvorené od 9.00 do 17.00 h, druhé do 21.00 h. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.



V komunitných centrách bude pre deti pripravený detský kútik, výtvarné dielne či spoločenské hry. Pre dospelých majú byť nielen miestom na oddych a občerstvenie, ale aj miestom s informáciami o možnostiach pomoci a podpory. V Pistoriho paláci má byť zároveň coworkingové centrum a dočasná úschovňa batožiny.



"O chod centier sa budú starať naši pracovníci, ale hľadáme aj dobrovoľníkov, ktorí by pomohli, ukrajinský a ruský jazyk sú vítané. Ako koordinátori by mohli vypomôcť aj Ukrajinci. Za svoju prácu budú honorovaní, musia však splniť náležitosti potrebné pre zamestnanie na Slovensku," približuje samospráva.



Staromestská knižnica zároveň od stredy (23. 3.) spúšťa bezplatný kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov. Kurz je určený pre mládež aj dospelých a bude prebiehať dvakrát do týždňa, viesť ho budú lektori z Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK. Do kurzu nie je potrebné registrovať sa, záujemcov vedia zaradiť aj v priebehu kurzu.