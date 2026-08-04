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Staré Mesto otvorilo obnovené nádvorie Pistoriho paláca
Projekt obnovy nádvoria vznikol podľa mestskej časti s dôrazom na rešpektovanie historického charakteru miesta a zároveň na skvalitnenie jeho využitia ako verejného priestoru.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Bratislavské Staré Mesto otvorilo v utorok obnovené nádvorie Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici. Historický priestor získal novú podobu pre kultúru, oddych i komunitný život. Obnovené nádvorie nadväzuje na historickú hodnotu objektu a zároveň vytvára otvorený verejný priestor zodpovedajúci súčasným potrebám.
„Toto nádvorie, ako sme ho spravili, by som mohol povedať, že je to taký skrytý poklad. Je tu rušná Štefánikova ulica a toto je priestor na upokojenie, usadenie sa. Je to koncipované tak, aby sem ľudia mohli prísť, posedieť si v tichu. Chceli sme spraviť takú oázu,“ uviedol pre TASR starosta Starého Mesta Matej Vagač s tým, že tam plánujú organizovať rôzne kultúrne a spoločenské akcie s intímnejším charakterom.
Projekt obnovy nádvoria vznikol podľa mestskej časti s dôrazom na rešpektovanie historického charakteru miesta a zároveň na skvalitnenie jeho využitia ako verejného priestoru. Súčasťou projektu boli úpravy povrchov, krajinárske riešenia vrátane práce so zeleňou či vodozádržné opatrenia. Mestská časť na ne získala dotáciu vo výške 20.000 eur. Napríklad dažďová voda zo strechy paláca aj z nádvoria je odvádzaná do nového vsakovacieho objektu, pribudli tiež priepustné povrchy.
Zachovaná a opätovne využitá je aj pôvodná žulová dlažba, ktorá bola dlhé roky ukrytá pod vrstvou asfaltu. Novú podobu nádvoria dopĺňa zároveň súčasné výtvarné dielo - autorská intervencia sochára Mateja Rosmányho v podobe sôch fíg, ktoré rozvíjajú charakter obnoveného priestoru. Súčasťou obnovy je aj originálny mobiliár navrhnutý špeciálne pre nádvorie.
Pistoriho palác patrí medzi významné architektonické pamiatky Bratislavy a dlhodobo predstavuje dôležitú súčasť kultúrnej identity Starého Mesta. Je jedným zo staromestských centier kultúry. Jeho nádvorie je podľa mestskej časti miestom, kde sa stretávajú rôzne komunity od lokálne definovaných cez odborné, najmä z umeleckého a dizajnérskeho prostredia, po komunity špecifické, napríklad so zdravotným či sociálnym statusom.
„Toto nádvorie, ako sme ho spravili, by som mohol povedať, že je to taký skrytý poklad. Je tu rušná Štefánikova ulica a toto je priestor na upokojenie, usadenie sa. Je to koncipované tak, aby sem ľudia mohli prísť, posedieť si v tichu. Chceli sme spraviť takú oázu,“ uviedol pre TASR starosta Starého Mesta Matej Vagač s tým, že tam plánujú organizovať rôzne kultúrne a spoločenské akcie s intímnejším charakterom.
Projekt obnovy nádvoria vznikol podľa mestskej časti s dôrazom na rešpektovanie historického charakteru miesta a zároveň na skvalitnenie jeho využitia ako verejného priestoru. Súčasťou projektu boli úpravy povrchov, krajinárske riešenia vrátane práce so zeleňou či vodozádržné opatrenia. Mestská časť na ne získala dotáciu vo výške 20.000 eur. Napríklad dažďová voda zo strechy paláca aj z nádvoria je odvádzaná do nového vsakovacieho objektu, pribudli tiež priepustné povrchy.
Zachovaná a opätovne využitá je aj pôvodná žulová dlažba, ktorá bola dlhé roky ukrytá pod vrstvou asfaltu. Novú podobu nádvoria dopĺňa zároveň súčasné výtvarné dielo - autorská intervencia sochára Mateja Rosmányho v podobe sôch fíg, ktoré rozvíjajú charakter obnoveného priestoru. Súčasťou obnovy je aj originálny mobiliár navrhnutý špeciálne pre nádvorie.
Pistoriho palác patrí medzi významné architektonické pamiatky Bratislavy a dlhodobo predstavuje dôležitú súčasť kultúrnej identity Starého Mesta. Je jedným zo staromestských centier kultúry. Jeho nádvorie je podľa mestskej časti miestom, kde sa stretávajú rôzne komunity od lokálne definovaných cez odborné, najmä z umeleckého a dizajnérskeho prostredia, po komunity špecifické, napríklad so zdravotným či sociálnym statusom.