Staré Mesto otvorilo obnovenú Hlbokú cestu, spojnicu s Horským parkom
Rekonštrukcia priniesla nové povrchy, modernejšie verejné osvetlenie, obnovu technických sietí, nové zábradlia, mobiliár, zeleň či vodozádržné opatrenia v podobe dažďových záhrad.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Bratislavské Staré Mesto otvorilo vo štvrtok zrekonštruovanú Hlbokú cestu, ktorá spája Horský park, Prüger-Wallnerovu záhradu, Lurdskú jaskyňu, Kalváriu či kostol s dopravným uzlom pri Hlavnej stanici. Cieľom bolo obnoviť ju tak, aby bola táto historická a prírodná trasa bezpečná, funkčná a esteticky kvalitná. Na brífingu o tom informovali zástupcovia Starého Mesta. S rekonštrukciou začala mestská časť vlani na jeseň.
„Hlboká cesta nie je len obyčajnou komunikáciou, akých máme v Starom Meste stovky. Je to jedinečný zelený koridor, ktorý už desaťročia prirodzene prepája mesto s prírodou. Aj preto sme k jej obnove pristúpili s veľkým rešpektom voči charakteru tejto lokality,“ skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač.
Rekonštrukcia priniesla nové povrchy, modernejšie verejné osvetlenie, obnovu technických sietí, nové zábradlia, mobiliár, zeleň či vodozádržné opatrenia v podobe dažďových záhrad. Okrem nich vznikli aj vsakovacie bloky, pričom voda je do terénu spádovaná tak, aby v prípade prívalových dažďov spôsobovala čo najmenej škôd. Hlboká cesta je obnovená v celej dĺžke, okrem hlavného telesa cesty je obnovený aj chodník k Lurdskej jaskyni. Zosúval sa a najmä v horšom počasí predstavoval isté bezpečnostné riziko.
„Osobne sa teším aj z novej studničky, kde konečne tečie pitná voda, a zachovali sme aj funkciu napájadla pre psy a iné zvieratá,“ podotkol Vagač s tým, že pribudli aj nové navigačné smerovníky, ktoré pod QR kódmi prezradia viac aj o významných miestach v okolí.
Súbežne s rekonštrukciou Hlbokej cesty sa mestská časť pustila aj do opravy Schillerových schodov, ktoré boli dlhé roky v nepriechodnom stave. Mestská časť však v priebehu prác identifikovala závažné nedostatky v ich kvalite, čo mali potvrdiť aj nezávislé odborné posudky a skúšky. V tejto súvislosti starosta podotkol, že voči zhotoviteľovi podnikajú príslušné právne kroky a škodu budú vymáhať. Deklaruje však, že schody budú čoskoro obnovené novým zhotoviteľom, ktorého výber v týchto dňoch finalizujú.
Projekt pripravila mestská časť formou internej architektonickej súťaže a dialógu s obyvateľmi. Verejná prezentácia sa konala vlani v marci, verejnosť mohla zasielať podnety a pripomienky.
