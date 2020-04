Staré Mesto plánuje aprílové rokovanie, avšak za prísnych opatrení

Bratislava 20. apríla (TASR) – Bratislavské Staré Mesto plánuje zorganizovať riadne aprílové miestne zastupiteľstvo, avšak za prísnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Naplánované je na utorok 28. apríla. Viaceré opatrenia predchádzajú aj samotnému rokovaniu poslancov. Pre TASR to uviedol hovorca mestskej časti Matej Števove.



"Zastupiteľstvu predchádzajú zasadnutia miestnych komisií a miestnej rady. Tieto prebiehajú formou online videokonferencií prostredníctvom aplikácie, ktorú mestská časť používa počas súčasnej krízy na celom úrade na manažment práce z domu," priblížil Števove s tým, že prísne opatrenia sa budú týkať aj samotného rokovania zastupiteľstva.



Rokovacia miestnosť bude pred zasadnutím zastupiteľstva vydezinfikovaná, poslanci budú rozsadení, aby boli dodržané väčšie rozstupy. "Okrem poslancov a starostky Zuzany Aufrichtovej bude v rokovacej miestnosti minimum nevyhnutne potrebných osôb," poznamenal Števove s tým, že priamy prenos z rokovania bude pre verejnosť zabezpečený.



Aprílové zastupiteľstvo je podľa hovorcu potrebné na zabezpečenie chodu mestskej časti. Týkať by sa malo napríklad prípadných zmien všeobecne záväzných nariadení či spoločného zámeru mestskej časti a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na vytvorenie Spojenej školy Vazovova, ktorá má vzniknúť zlúčením Základnej školy na Vazovovej ulici a Gymnázia J. Papánka.



Pre aktuálnu situáciu zrušila mestská časť marcové rokovanie miestneho zastupiteľstva. Dôvodom bolo ospravedlnenie viacerých poslancov z neúčasti na rokovaní, čím by nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Materiály, ktoré mali byť predložené pôvodne v marci, sa podľa rokovacieho poriadku presunuli na najbližšie riadne zasadnutie.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) povolil zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy pri dodržaní protiepidemických opatrení. Na základe rokovania ústredného krízového štábu SR tak doplnil svoje opatrenie z 23. marca. Štátne orgány a orgány územnej samosprávy musia zo svojich zasadnutí vylúčiť verejnosť a informovať občanov iným spôsobom.