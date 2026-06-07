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Staré Mesto plánuje rekonštrukciu južnej časti Kozej ulice

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Na snímke pohľad na Most SNP a Bratislavský hrad z výškovej budovy v Bratislave 23. októbra 2025. Foto: TASR - Dano Veselský

Súčasťou rekonštrukcie má byť komplexná obnova vozovky a chodníkov. Projekt počíta aj s úpravou stĺpov verejného osvetlenia a výsadbou nových stromov.

Autor TASR
Bratislava 7. júna (TASR) - Bratislavské Staré Mesto plánuje od budúceho týždňa začať s rekonštrukciou južnej časti Kozej ulice. Práce sa majú týkať úseku od križovatky ulíc Kozia, Panenská a Podjavorinskej po roh Polyfunkčného domu Staromestská na Kozej ulici. Práce si vyžiadajú aj dočasné dopravné a pešie obmedzenia. Obnova by mala byť ukončená v treťom kvartáli. Informuje o tom mestská časť na sociálnej sieti.

Cieľom rekonštrukcie je zlepšiť kvalitu verejného priestoru, bezpečnosť pohybu chodcov a celkový komfort obyvateľov a návštevníkov tejto časti Starého Mesta,“ konštatuje samospráva.

Súčasťou rekonštrukcie má byť komplexná obnova vozovky a chodníkov. Projekt počíta aj s úpravou stĺpov verejného osvetlenia a výsadbou nových stromov.

Obnova je súčasťou projektu Rekonštrukcia verejných priestorov Panenská ulica a okolie. Predchádzala jej participácia s obyvateľmi pracujúcimi v oblasti aj návštevníkmi, ktorá bola realizovaná od roku 2018.
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