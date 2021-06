Staré Mesto podporí Medzinárodný deň jogy sériou spoločných cvičení

Bratislava 21. júna (TASR) - Od pondelka do 26. júna pripravila bratislavská mestská časť Staré Mesto spolu so skúsenou lektorkou jogy sériu cvičení. Podujatie vyvrcholí v sobotu 26. júna v Medickej záhrade. Staré Mesto tak podporí Medzinárodný deň jogy, ktorý pripadá na pondelok. TASR o tom informoval Matej Števove, hovorca mestskej časti.



Staromestské podujatie s názvom Staré Mesto je yoga friendly sa oficiálne začne v pondelok o 10.00 h v parčíku na Vajanského nábreží. "Hodinu bude viesť kvalifikovaná lektorka z Indie Jaiwanti Singh, ktorá má s jogou dlhoročné skúsenosti," spresnila starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová. Cvičene potrvá 45 minút, účasť je bezplatná.



V rámci Medzinárodného dňa jogy sa bude v Starom Meste cvičiť aj v Parku Gábora Barossa na Šafárikovom námestí, a to od utorka (22. 6.) do piatka (25. 6.) vždy od 17.30 h. Akcia vyvrcholí spoločným cvičením v Medickej záhrade v sobotu 26. júna o 9.00 h. "Staré Mesto bude v lekciách jogy pokračovať až do decembra. Pripravené sú špeciálne cvičenia pre tehotné ženy, pre seniorov, pre rodičov s deťmi, ale aj klasika pre každého. Podrobné informácie nájdu záujemcovia na stránke staremesto.sk," dodal Števove.