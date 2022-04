Bratislava 20. apríla (TASR) – Bratislavské Staré Mesto pokračuje vo výmene dlažby na dunajskom nábreží, betónovú dlažbu nahrádza kamenná. Cieľom úprav je zároveň estetické zjednotenie celej lokality, keďže dlažba je kladená jednotne a vejárovito. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.



Mestská časť už vlani vynovila Rázusovo nábrežie, kde dovtedajšiu zámkovú dlažbu nahradila žulová. Nová kamenná dlažba pribudla už aj v parčíku na Vajanského nábreží, práce sa posunuli do ďalšej etapy, na chodníky pri protipovodňovom múre. "Pokračovať budeme chodníkmi pozdĺž Slovenského národného múzea na Fajnorovom nábreží a na Námestí T. G. Masaryka," priblížila samospráva.



Postupne sa tak má vizuálne zjednotiť celý verejný priestor od budovy Propelleru až po Námestie T. G. Masaryka, ktorého časť by mala v budúcnosti slúžiť aj ako protokolárne miesto SR. Začiatkom apríla zverejnila mestská časť víťazný návrh výtvarnej súťaže na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Vybrala ho odborná porota z viac ako 20 návrhov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Protokolárne miesto by malo byť hotové v septembri.



Rekonštrukčné práce sú rozdelené na etapy tak, aby nebránili v pohybe na nábreží. Ohradená je vždy len menšia časť.