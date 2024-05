Staré Mesto prichádza s možnosťou dať dieťa do jaslí aj na pol dňa

Bratislava 19. mája (TASR) - Umiestniť dieťa do jaslí v bratislavskom Starom Meste budú môcť po novom rodičia aj na pol dňa. Rozhodli o tom tento týždeň staromestskí miestni poslanci, keď schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Výška paušálneho poplatku bude 350 eur.



"Možnosť umiestniť dieťa do jasličiek aj na pol dňa doposiaľ neexistovala a mnohým rodičom v organizovaní života s malým dieťaťom výrazne pomôže," skonštatovala Martina Karmanová z oddelenia komunikácie miestneho úradu.



Pokiaľ má uchádzač trvalý pobyt v Starom Meste alebo je zamestnancom miestneho úradu, môže si uplatniť zľavu z paušálneho poplatku, a to vo výške 50 eur. Stravovanie v rámci poldennej starostlivosti je spoplatnené sumou 2,20 eur na deň na dieťa.



Výška paušálneho mesačného poplatku v zariadení počas celého dňa ostáva vo výške 500 eur. Zároveň však platí, že Staré Mesto poskytne prijímateľovi sociálnej služby, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti alebo je jej zamestnancom, zľavu vo výške 70 eur. Stravovanie v rámci celodennej starostlivosti je spoplatnené sumou 2,80 eur.



Staré Mesto prevádzkuje dve zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, tzv. jasle. Zariadenia dlhodobo fungujú na Čajkovského a Záhrebskej ulici. Celkovo majú kapacitu 75 detí.



VZN nadobúda účinnosť 1. septembra.