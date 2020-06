Staré Mesto prichádza s návrhom na záchranu budovy Majáka nádeje

Bratislava 28. júna (TASR) – Bratislavské Staré Mesto prichádza s plánom na záchranu budovy bývalej neziskovej organizácie Maják nádeje na Karpatskej ulici. Urobiť tak chce prostredníctvom novej neziskovej organizácie, ktorá bude kontrolovaná mestskou časťou. Samospráva, ktorá je likvidátorom Majáka nádeje, tým chce predísť konkurzu budovy a zabezpečiť zachovanie jej verejnoprospešného účelu. Miestni poslanci by mali o tomto zámere rokovať v utorok (30. 6.).



"Príbeh Majáka nádeje je šrámom. Dlhé roky sledujeme priebeh, ako boli snahy odňať majetok a dostať ho do rúk bývalého vedenia. Dnes stojíme pred riešením, ako to zachovať pre samosprávu, v tomto prípade novovzniknutou spoločnosťou Starého Mesta, ktorá prevezme službu a náplň, ktorú mal Maják nádeje plniť," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová na margo majetku, ktorý jeden znalecký posudok ocenil na 700.000 eur a druhý na milión eur.



Mestská časť chce zároveň v tejto súvislosti na tlačovej konferencii informovať o podávaní viacerých trestných oznámení na bývalého riaditeľa a štatutára organizácie Pavla R., a to pre porušenie viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov pri výkone funkcie. Pripravené majú byť tiež viaceré žaloby na náhradu škody v celkovej výške takmer 250.000 eur. "Stálo za to chrániť to a ukázať, že praktiky, ktoré boli používané v minulom období, dnes už nebudú trpené," poznamenala Aufrichtová.



Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či ľuďom bez strechy nad hlavou. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie však vznikol dlh vo výške 600.000 eur, mestská časť dlhodobo poukazuje na ďalšie neoprávnené výdavky a defraudáciu peňazí.



Neskôr bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba, ktorej niekoľko kôl bolo neúspešných, keďže sa do nich nikto neprihlásil. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodol, že mestská časť bude likvidátorom neziskovej organizácie a okresný súd rozhodol o zastavení exekúcie predmetnej budovy, ktorá tak zostala v majetku Majáka nádeje.



Nezisková organizácia je síce od leta 2016 zrušená, spoločnosť je však potrebné zákonne zlikvidovať. Zároveň je potrebné vyriešenie dlhov voči veriteľom, keďže neboli uhradené niektoré služby, pokuty či prehraté súdne spory. V súvislosti s kauzou sú zároveň vedené dve trestné konania.