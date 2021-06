Staré Mesto pripravilo Deň detí na Dunaji

Bratislava 1. júna (TASR) – Výroba srdiečok na staromestskú reťaz spolupatričnosti, detské divadlo či rýchlostné člnky a jazda výletnou loďou Prešov. Aj to si pre svojich najmenších obyvateľov pripravilo bratislavské Staré Mesto pri príležitosti utorkového Medzinárodného dňa detí. Deň detí na Dunaji sa začína o 14.30 h na Rázusovom nábreží.



„V rámci Dňa detí na Dunaji budeme v Propelleri vyrábať staromestské srdiečka, aj s pomocou skúsených lektorov. Odmenou pre malých umelcov bude cukrová vata s prekvapením,“ priblížila Ľubica Hustá, vedúca referátu kultúry miestneho úradu.



Výzvu na tvorenie srdiečok, z ktorých by sa mala následne vytvoriť staromestská reťaz spolupatričnosti, vyhlásila mestská časť už v polovici marca. Zapojiť sa do prác budú môcť deti aj v rámci tvorivých dielní. Textilné srdcia môžu byť vyzdobené ľubovoľnou technikou, môže ísť o výšivku, farebnú potlač, batiku, šitie či lepenie. Ľubovoľné sú aj výzdobné motívy či štýl, od abstraktných motívov, po veršíky, iniciály či odkazy a mottá.



So svojím programom sa predstaví Divadlo Jaja, od pontónu pri Propelleri budú štartovať jazdy rýchlostných člnkov s kapacitou osem osôb. Od nástupišťa č. 1 bude zasa premávať výletná loď Prešov s kapacitou 150 ľudí. Pripravené sú štyri plavby, prvá sa začína o 15.00 h.



Návštevníkom sa o 15.30 h prihovorí aj starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová. Podujatie potrvá do 18.00 h.