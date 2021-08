Staré Mesto pripravilo festival Zo srdca so zreteľom na inklúziu

Bratislava 26. augusta (TASR) – Pozitívne vnímanie inakosti so zreteľom na inklúziu ľudí so zdravotným znevýhodnením je cieľom nového multižánrového festivalu Zo srdca. Na Hviezdoslavovom námestí ho v piatok a sobotu (27. – 28. 8.) organizuje bratislavské Staré Mesto.



"Ambíciou festivalu je priblížiť verejnosti talent, zručnosti a schopnosti ľudí so zdravotným znevýhodnením a zároveň dať príležitosť týmto talentovaným umelcom prezentovať ich umenie na veľkom podujatí," skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Počas programu vystúpia umelci so zrakovým, sluchovým, duševným i telesným znevýhodnením. Deti zabaví divadlo, filmové predstavenia či workshopy. Výtvarníčka so sluchovým znevýhodnením Barbora Paulovičová ich napríklad naučí, ako si vyrobiť vlastnú knižku, a ukáže spôsob, ako sa naučiť abecedu. Návštevníci si môžu zmerať sily v netradičnom viacboji, popasovať sa budú musieť so situáciami, ktorým bežne čelia ľudia s telesným znevýhodnením, ktorí používajú vozík.



Zručnosti a šikovnosť ľudí so zdravotným znevýhodnením priblížia aj výstavno-predajné trhy. Svoju činnosť a výrobky budú prezentovať a predávať chránené dielne, sociálne podniky, občianske združenia, spolky z Bratislavy a okolia. Zisk z predaja použijú na verejnoprospešný účel a na činnosť chránených dielní. Firmy, ktoré sa zaoberajú problematikou zdvíhacích zariadení, mechanických a elektrických vozíkov a kompenzačných pomôcok, budú poskytovať poradenstvo. Staromestská knižnica bude vystavovať výrobky seniorov zo Seniorcentra Staré Mesto.



Súčasťou festivalu bude v piatok podvečer aj odhalenie Reťaze spolupatričnosti na Rázusovom nábreží, vedľa Propelleru. Tvorí ju viac ako 200 srdiečok, ktoré na výzvu mestskej časti zhotovili obyvatelia počas pandémie nového koronavírusu.



Festival je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Vstup je bezplatný, organizátori ubezpečujú, že budú dodržané všetky opatrenia vyplývajúce z aktuálnej pandemickej situácie. Z festivalu plánuje mestská časť vytvoriť pravidelné podujatie.