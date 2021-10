Staré Mesto pripravilo náučnú hru, predstaví 7 najkrajších stromov

Bratislava 20. októbra (TASR) – Pri príležitosti Dňa stromov, ktorý v krajinách strednej Európy pripadol na 20. októbra, pripravilo bratislavské Staré Mesto pre obyvateľov i návštevníkov náučnú hru Mojich 7 najkrajších stromov v Starom Meste. Prostredníctvom nej chce mestská časť predstaviť zaujímavé stromy na svojom území. Ide zároveň o sedem jej adeptov na zaradenie do slovenského zoznamu chránených stromov.



"Staré Mesto je plné krásnych stromov. V záhradách, v parkoch, na cintorínoch, v alejách. Z týchto tisícok staromestských stromov sme vybrali sedem, ktoré by sme vám chceli predstaviť - sedem stromov ako sedem divov Starého Mesta," skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Sedem stromov, ktoré sú súčasťou náučnej hry, nájdu "hráči" v Medickej záhrade, v Slubekovej záhrade, pri Základnej škole M. Hodžu na Podjavorinskej ulici, v parčíku na Škarniclovej ulici či na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne. Stromy sú označené tabuľkami so základnými informáciami o drevine a tiež zaujímavosťou, ktorá sa s nimi spája. Objavením všetkých vybraných stromov môžu zodpovedať sedem pripravených otázok. Odpovede je možné posielať do 10. novembra.



Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí, pričom dátum sa líši v závislosti od klimatických podmienok, ktoré určujú čas vhodný na začatie vysádzania stromov. V krajinách strednej Európy tento deň pripadá na 20. októbra.