Staré Mesto pripravuje zber zeleného odpadu, pripomína prihlásenie sa

Bratislava 27. marca (TASR) – Bratislavské Staré Mesto pripravuje tradičný jarný zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), teda konárov zo stromov a kríkov. Mestská časť však opätovne pripomína, že na túto službu sa musia obyvatelia nahlásiť vopred. Stihnúť to musia do 30. marca, prípadne do naplnenia vyčlenených kapacít.



"Dodatočné dohlasovanie zberu odpadu po termíne, prípadne po naplnení kapacít už nebude možné," upozorňuje samospráva. V takýchto prípadoch nebude odpad vyzbieraný a odvezený, aj keď ho občania vyložia na ulicu. Z verejného priestranstva budú musieť takýto odpad následne sami odstrániť.



Mestská časť zároveň v záujme šetrenia finančných prostriedkov vyzbiera v rámci jarného mobilného zberu konárov približne 660 metrov kubických, čo je zhruba polovica množstva minulého roka. V prípade, že sa prihlási väčšie množstvo záujemcov, ako je z vyčlenených financií schopná zobrať, bude prihlásených obyvateľov informovať o alternatívach likvidácie zeleného odpadu.



Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene je odpad zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie či pokosená tráva. Bezplatný odvoz takéhoto odpadu organizuje mestská časť viac ako 15 rokov.