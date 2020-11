Staré Mesto realizuje prieskum spokojnosti obyvateľov

Bratislava 24. novembra (TASR) – Miestny úrad v bratislavskom Starom Meste realizuje tento týždeň prieskum spokojnosti obyvateľov. Mestská časť ním chce zistiť, ako občania úrad vnímajú a ako sú spokojní so službami, ktoré im poskytuje. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Prieskum ponúka jedinečnú možnosť prezentovať podnety, nápady a idey na zlepšenie služieb úradu. Budeme radi, ak sa zúčastníte a poviete nám, s čím ste spokojní alebo čo by sme, naopak, mohli robiť inak, lepšie," vyzýva obyvateľov mestská časť.



Prieskum realizuje miestny úrad formou dotazníka pri vstupe do Centra služieb občanom na Vajanského nábreží. Jeho vyplnenie by nemalo trvať viac ako sedem minút. Obyvatelia sa môžu do prieskumu zapojiť do piatka (27. 11.).