Staré Mesto ruší vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí

Bratislava 19. novembra (TASR) – Vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v bratislavskom Starom Meste sa nakoniec nebudú konať ani tento rok. K zmene plánu pristúpila mestská časť pre aktuálnu pandemickú situáciu i čiastočný lockdown, ktorý má začať platiť od budúceho týždňa. Vianočné stánky tak čaká demontáž. Vianočnú atmosféru má pripomenúť aspoň vianočný stromček, ktorý v piatok osadili.



Samospráva priznáva, že rozhodnutie nebolo ľahké, zodpovednosť a ratio však podľa nej treba stavať na prvé miesto. Pôvodne sa uvažovalo o sprístupnení aspoň pre očkovaných. "Na jednej strane je túžba ľudí po normálnom živote so všetkými radosťami, ktoré k nemu patria, na strane druhej je fakt, že pandémia sa posledné dni naozaj výrazne zhoršuje a reálne paralyzuje nemocnice," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Mestská časť zároveň apeluje na očkovanie.



Vianočnú atmosféru na Hviezdoslavovom námestí bude okrem osvetlenia dotvárať aspoň vianočný stromček. Tento rok ide o 12-metrový smrek pichľavý modrý. Mestskej časti ho daroval obyvateľ z Horných Janíkov – Zlaté Klasy, ktorý ho zasadil v roku 1986. O niekoľko dní by mal pribudnúť aj druhý vianočný stromček, a to na Rázusovom nábreží. Centrum mesta by mala čoskoro rozsvietiť aj vianočná výzdoba.



Komornejšej atmosfére Vianoc prispôsobuje mestská časť aj kultúrny program, tentoraz prichádza s konceptom adventného festivalu Šťastné a veselé... Staré Mesto. V rámci neho budú koncerty z centra mesta rozptýlené do rôznych častí mestskej časti. "Keď sme si v predpandemických časoch zvykli chodiť na vianočnú kultúru na námestia, dnes je to naopak. Koncerty prídu za ľuďmi tam kde žijú, pracujú, kde sa počas každodenného života prirodzene pohybujú," vysvetľuje mestská časť.



Pôvodne avizované vianočné trhy, ktoré sa mali konať na Námestí republiky, zrušila aj mestská časť Petržalka. Samospráva to odôvodňuje zhoršujúcou sa situáciou, sprísňujúcimi sa opatreniami, prevenciou i efektívnym nakladaním s verejnými financiami. "Zrušenie vianočných trhov nás veľmi mrzí, no je zároveň prejavením solidarity voči obyvateľom, ktorí by sa z dôvodu obmedzených kapacít a nariadených opatrení nemohli na trhoch zúčastniť," napísala mestská časť.



Vianočnú atmosféru by mali okrem osvetlenia dopĺňať vianočné stromčeky. Okrem tradičného stromčeka by mali byť opäť osadené aj menšie stromčeky, tzv. vianočné stromčeky vinšov a prianí.