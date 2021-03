Staré Mesto sa v kampani na sčítanie prihovára v siedmich jazykoch

Bratislava 22. marca (TASR) – Do aktuálneho sčítania by sa podľa bratislavského Starého Mesta mali zapojiť aj cudzinci a príslušníci národnostných menšín, ktorí majú na území mestskej časti trvalý, dočasný alebo povolený pobyt. Samospráva sa im v rámci kampane prihovára v siedmich jazykoch. Odkazuje, že nezáleží na tom, akej sú ľudia národnosti, ani aký je ich materinský jazyk, spájať by mala snaha o rozvoj mestskej časti.



"V Starom Meste a Bratislave vo všeobecnosti ide pritom o relatívne veľké množstvo ľudí, preto je pre samosprávy veľmi dôležité, aby sa sčítali. Mnohí sa tu usadia a založia si rodiny, je dobré, keď o nich vieme a môžeme s nimi rátať," povedala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Mestská časť sa cudzincom a národnostným menšinám prihovára v celkovo v siedmich jazykov. Ide o angličtinu, nemčinu, francúzštinu, ukrajinčinu, rusínčinu, rómčinu a maďarčinu. Sú to jazyky, v ktorých je možné sčítací formulár vyplniť. Samospráva zároveň pripomína, že samotné vyplnenie formuláru zaberie necelých desať minút, počet sčítaných bude mať pritom dosah na príjem obcí a miest najbližších desať rokov.