Staré Mesto schválilo zmeny dopravy v zóne Hlavná stanica - Blumentál

Bratislava 27. apríla (TASR) – Mesto Bratislava môže pokračovať v príprave zapojenia zóny Hlavná stanica – Blumentál v Starom Meste do Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika. Staromestskí miestni poslanci schválili v stredu zmeny dopravného značenia na komunikáciách III. a IV. triedy v zmysle projektu organizácie dopravy. Spustenie regulácie parkovania je naplánované na 25. mája.



"Pre parkovaciu politiku v Starom Meste to znamená, že máme zelenú na to, aby sme mohli realizovať zónu, ktorá sa už predpripravuje na uliciach a ktorú už máme odkomunikovanú so širokou verejnosťou," uviedla pre TASR bratislavská viceprimátorka pre dopravu Tatiana Kratochvílová.



Na margo výhrad niektorých poslancov týkajúcich sa rušenia parkovacích miest, zjednosmernenia ulíc či k zavádzaniu prvkov mikromobility skonštatovala, že mesto aj pri tomto projekte dohliada na zabezpečenie väčšieho komfortu pre všetkých účastníkov premávky. Odmieta tiež pochybnosti o negatívnom vplyve zmien na MHD. Odvoláva sa na viaceré stratégie riešenia udržateľnej dopravy.



Podľa viceprimátorky bolo dostatok diskusií. "Vypočuté boli všetky pripomienky, ale zohľadnené všetky tie, ktoré idú v prospech udržateľnej dopravy, parkovacej politiky a obyvateľov Bratislavy," poznamenala Kratochvílová. Opätovné presúvanie termínu spustenia regulácie v staromestskej zóne už nepredpokladá. Presun pôvodného termínu bol podľa nej spôsobený pandémiou i problémami s technológiami či súčiastkami.



Podľa starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej znamená rozhodnutie poslancov pristúpenie do mestskej parkovacej politiky s jasnou predstavou toho, ako budú vyznačené parkovacie miesta na cestách a chodníkoch. To, či to bude fungovať aj mimo papiera, má preveriť najbližšie obdobie. Nemyslí si však, že parkovacia politika je úspechom.



"Parkovacia politika nie je úspechom tohto volebného obdobia. Po štyroch rokoch byť na začiatku parkovacej politiky a nie na jej konci, znamená, že plánovanie niekde zlyhalo," povedala pre TASR. Pandémiu nepovažuje za dôvod zdržania.



Za jeden zo závažných problémov považuje štruktúru obyvateľstva, ktorej veľkú časť tvoria seniorovi, z ktorých mnohí mobilné aplikácie nemajú alebo neovládajú. Otázne preto podľa nej je, ako budú do PAAS nahlasovať svoje návštevy, keďže parkomatov má byť málo. Pripomenula tiež otázku kybernetickej bezpečnosti.



V súvislosti s prvkami mikromobility starostka poznamenala, že moderné mestá musia pracovať aj s alternatívnymi formami mobility. "Otázne ale je, či je v čisto rezidenčnej zóne dôležitejšie plus jedno parkovacie miesto, alebo plus päť stojanov na platené kolobežky," podotkla.



PAAS mal pôvodne začať platiť pre zónu Hlavná stanica – Blumentál 21. apríla. Spustenie regulácie presunulo mesto po dohode s mestskou časťou na 25. mája. Posunulo tiež platnosť zakúpených parkovacích kariet.