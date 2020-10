Staré Mesto ubezpečuje, že zastáva zásadu nulovej tolerancie šikany

Bratislava 19. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto zastáva zásadu nulovej tolerancie šikany na všetkých svojich školách, a to aj v prípade Základnej školy (ZŠ) na Hlbokej ceste. Mestská časť ubezpečuje, že situáciu na škole, ktorej jedna z tried bola spájaná so šikanou, od začiatku sleduje, intenzívne sa ňou zaoberá a boli vykonané viaceré kroky na stabilizovanie situácie, preverenie podnetov a na elimináciu šikany. Samospráva takto reaguje na nedávne medializované informácie.



Minulý týždeň sa v tejto súvislosti uskutočnil prieskum medzi zákonnými zástupcami žiakov a zamestnancov školy. "Výsledky prieskumu formou dotazníka zameraného na interné vnímanie situácie na ZŠ Hlboká ukázali, že rodičia nevnímajú na škole problém so šikanou," uvádza sa v stanovisku mestskej časti.



Mestská časť ako zriaďovateľ školy však priznáva, že dostala niekoľko podnetov týkajúcich sa hospodárenia vedenia školy. Vedenie mestskej časti zdôrazňuje, že o nich nemala vedomosť až do minulého týždňa, keď boli prezentované predsedom rady rodičov a predsedníčkou rady školy. "Na základe tejto skutočnosti štatutár zriaďovateľa neodkladne požiadal miestneho kontrolóra o vykonanie kontroly," píše sa v stanovisku mestskej časti. Aktuálne koncom minulého týždňa požiadala riaditeľka školy o ukončenie pracovného pomeru, vo funkcii by mala zostať do konca októbra.



Informácie o šikane v jednej z tried preverovala vo februári tohto roka aj Štátna školská inšpekcia (ŠŠI). Išlo o reakciu na dva podnety rodičov namierené na konkrétneho žiaka i voči údajnej nečinnosti riaditeľky v súvislosti s týmto problémom. Výsledky vyšetrenia potvrdili, že za najčastejšieho agresora označili deti úplne iného žiaka, „zhodou okolností“ syna jedného zo sťažovateľov, nie žiaka, proti ktorému bol podnet rodičov namierený. ŠŠI zároveň skonštatovala, že riaditeľka riešila podozrenie na šikanu dostatočným spôsobom. Chlapec-agresor je jedným z tých, ktorí už školu v aktuálnom školskom roku nenavštevujú.



Podozrenie na šikanovanie bolo prešetrované aj v školskom roku 2017/2018, podľa vyjadrenia vtedajšej riaditeľky sa šikana nepreukázala. Žiak, voči ktorému bol podnet namierený, v minulosti prešiel na inú školu, opäť však študuje na ZŠ Hlboká. Prijala ho bývalá riaditeľka s odôvodnením, že patrí do školského obvodu ZŠ.



Medializované informácie vníma citlivo a znepokojujúco aj Rada školy pri ZŠ Hlboká, predsedníčka rady Petra Ďurčeková zvolala mimoriadne rokovanie. "Problém budeme riešiť s nulovou toleranciou voči akýmkoľvek pochybeniam," povedala pre TASR Ďurčeková.



Na margo počtu odídených zo školy mestská časť poznamenala, že školu opustilo 22 zamestnancov vrátane nepedagogických zamestnancov. Bol medzi nimi napríklad školník ako manžel bývalej riaditeľky, bývalá zástupkyňa ako neúspešná uchádzačka o post riaditeľky či dvaja zamestnanci, ktorí mali porušiť zákon a mlčanlivosť o citlivých údajoch týkajúcich sa žiakov. Z predmetnej triedy v minulosti odišlo na inú školu celkovo sedem žiakov.