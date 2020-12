Staré Mesto upozorňuje na možné obmedzenie prevádzky odberových miest

Bratislava 22. decembra (TASR) - Prevádzka mobilných odberových miest (MOM) v bratislavskom Starom Meste môže byť v dňoch 28. - 31. decembra ohrozená. Upozorňuje na to mestská časť s odvolaním sa na oznámenie prevádzkovateľa MOM, ktorého personál bol povolaný do služby v prvej línii a je vyťažený na miestach najrizikovejšieho výkonu.



"Spoločne hľadáme riešenie, ako prevádzku MOM zabezpečiť. Všetky aktuálne informácie a zmeny oznámime prostredníctvom informačných kanálov Starého Mesta - webu, sociálnych sietí i mobilnej aplikácie,“ uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Tlmočil zároveň výzvu samosprávy s najvyšším podielom seniorov zo všetkých mestských častí v Bratislave a takmer 600 obyvateľmi staršími ako 90 rokov, aby boli opatrovatelia v zariadeniach sociálnych služieb a seniori zaradení do očkovania v prvej fáze. "Priebeh ochorenia je u seniorov najkomplikovanejší a vyžaduje si nemocničnú starostlivosť,“ pripomenul Števove.